店家哭晕在厕所：那些奇葩的外卖备注

自从有了外卖以后，外卖备注被玩坏了，又要画小脑斧还要小猪佩奇，甚至还要求画清明上河图，还要身高一米九的帅气小哥哥送，外卖小哥：这些年送个外卖怎么这么难，这年头没点才艺都不敢送外卖了……

要求画各种卡通形象的

网友@天上的星星地上的我爆料，顾客点外卖的时候备注要求让画个小猪佩奇，店里老板就照着小猪佩奇的图片随意画了一个，没想到，顾客还挺满意的。

当然，除了画小猪佩奇，也有要求画小脑斧的，不得不说外卖小哥这绘画功底也是可以了。

小脑斧都有了，怎么可以没有小兔几呢？

广西大学一位女生在点外卖时突然有一个大胆的想法，要求外卖小哥画个小兔子，没想到暖心的小哥真的给她画了一只萌萌哒的兔子。这位女生表示，没想到外卖小哥还真给画小兔子了，感觉挺惊讶、挺好玩的。

更丧心病狂的是，据温州晚报报道，有一名客人要求小哥画一幅清明上河图（此处无图），外卖小哥要是能画得出来，估计也不用出来跑腿送外卖了。

对送外卖的人有颜值上的执着追求

不少顾客在备注上要求送外卖的人“帅气”、“可爱”，甚至要求“身高一米九”、“皮肤白皙有光泽”。

这位顾客你爱……吃不吃。

这说的就是宋仲基吧……

妹子，你偶像剧看多了吧……

撩妹、秀恩爱

一男子帮他的女友点的早餐，包括小馒头、油条、小米粥等，还特别备注要很热的，在固定时间送，千万不要凉了，这真是情意绵绵。

当送外卖遇到撩妹高手，外卖小哥一边吃狗粮一边当起红娘，为外卖小哥这操作点赞。

这位大哥更厉害了，估计是武侠看多了，给外卖小哥留言的内容也是那么的霸气和温馨。

这真是一个爱意满满的外卖……

借外卖表白，这种方式也是很不错的。

小公主，我叫的有点难堪啊……

要求外卖小哥72变

你爸知道了会不会打你？

冒着被处分的危险点外卖，这备注让外卖小哥看了心脏打麻将。

心理压力好大哇……

要求帮忙捎带东西

快递小哥好暖，药买来了。

嗯，这是一个有味道的外卖订单。

江边钓鱼这位大哥你看起来很娴熟嘛……

还有让帮忙带挖耳勺的~

还有要求换现金的，也是很6的操作了。

另类收外卖

妹子你是有多懒？

塔吊外卖了解一下？

看完这些奇葩的外卖备注，已经能深深感受到外卖小哥的无奈了，你还见过哪些奇葩备注，快来跟我们分享吧！