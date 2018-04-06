朋友圈里的樱花，就相当于科技圈的人工智能

又到了一年一度，樱花占领社交网络的季节。

旅行社早就准备好了套餐。现在路过旅行社门口，大牌子上都写着日本赏樱双飞六日游，盛惠5888。朋友圈里的好友，也隔三差五就要发一组去看樱花的图片。

有钱的去日本，没那么有钱的去台湾阿里山，再穷一点的去武汉大学。实在没钱没闲出门的，也要就近去一下北京的玉渊潭、无锡的鼋头渚、南京的鸡鸣寺、西安的青龙寺、青岛的中山公园……去得近了，大不了朋友圈不带坐标。

不单中国人在晒。赏樱大国日本，有个小哥最近在Reddit上晒出了一张樱花盛开的鸟瞰图，说日本樱花开了。随后，这张图片被网友认出，是中国贵州一个农场的樱花海……

虽然不是日本，照片还是在不到一天时间里获得了近5万次点赞，其中不少网友来自欧美。网友们纷纷留言：“作为一个普通西方人，我觉得日本和中国都差不多，反正都是樱花。”

樱花是个筐，啥都能往里装

在朋友圈里被追捧的樱花，商业价值也是有的。每年四月，各大商家都忙着出樱花限量款。吃的喝的出一款樱花味就能多捞一波钱；衣服皮包化妆品没办法，换个盒子换个瓶也能说自己是限量款。

星巴克每年每年樱花季节大概会出这么多“限量款”，包括了吃的喝的、杯子、瓶子、会员卡，有时还有雨伞、手账本和卡套：

今年除了这些还出了限量款的樱花咖啡店，用假的樱花把店里墙壁横梁顶棚之类的地方贴一下：

可口可乐有樱花味的相信大家都知道了，韩国人还推出了樱花味道的雪碧。其实百事可乐、美汁源葡萄汁、麒麟啤酒、哈根达斯冰淇淋、立顿茶包、百奇也都有季节限定的樱花味：

还有樱花味的薯片饼干爆米花。把樱花味的食物算到一起，大概能凑齐啤酒饮料矿泉水，花生瓜子八宝粥……

高斯雪肌精做樱花限量款已经好几年了。和上面的那些樱花味食物不一样的是，这个真的就是换了个瓶儿，里面的化妆水和樱花根本没关系。

但是真的卖得好，于是SK-II今年也学会了，还有迪奥的樱花腮红、Downy的樱花洗衣液等等：

日本很多厂商也会在这个季节推出樱花限量版的……手表。目标顾客群体是春季刚毕业开始找工作的女性：

最不可思议的是，有不少科技企业也趁机推出了樱花季节限定产品。比如樱花色键盘、电竞椅和耳机。

这些产品甚至连瓶子都没换，只是给原来的产品换了个颜色就要当做季节限定款出售。

可是除了圈钱，粉色的键盘和椅子限定季节出售的意义在哪呢，粉色的塑料和人造革的颜色是用樱花染成的吗？不是，但这些大多数情况下只能卖给男性的科技用品，出了外观比较好看的粉色，就会吸引到女性用户购买。

樱花是浪漫又美好的，它不等自己衰败，选择在最美丽的时刻从树上掉落，留给人们最美好的回忆。但在商业领域，樱花的作用，只是给原本就存在的产品加上一层浪漫美丽的外衣，让更多原本不需要它的人情不自禁地剁手。

这就和科技圈的人工智能、金融圈的区块链差不多了。

投资圈的樱花是区块链，科技圈的樱花是人工智能

樱花是一年来一次的，科技公司们追捧的新技术新风口，有时候不到一年就能换一次。这一两年，投资圈的樱花是区块链，科技圈的樱花是人工智能。

Google的AlphaGo在围棋界呼风唤雨的同时，也给它的人工智能同类们打下了一片江山。无论是什么科技项目，只要披上人工智能的外衣，技术含量似乎一下子就变高了。

科技公司们早就准备好了套餐。这两年科技公司开发布会，屁屁替上都写着All in人工智能，区块链+一切。人工智能的手机、电视、自动驾驶汽车、人脸识别软件都在做，不买一下还是人？

▲AI手机

无论是国内还是国外的科技公司，都在努力让自己的产品和人工智能靠上边。不管是面部识别、下棋、治疗疾病甚至美化自拍，做任何技术的公司都在努力用大量数据训练计算机，让它能自己学习和不断改进，从而获得更优的结果。

Siri占领了苹果几乎所有产品线，每台使用Windows 10的电脑也都装上了Cortana，Google Assistant未来可能会被装到所有安卓手机。

但随之而来的，打车软件用上了人工智能，外卖软件用上了人工智能，上网买东西也用上了人工智能。金融公司用它炒股，媒体网站用它写稿，它还可以在微信群里和你打情骂俏。

人工智能未必是坏事，它越来越多地出现在人们生活里，但它也像每年三四月份的樱花。各家公司都在追着热点想多卖些货，就难免出现本来不相关的公司在其中鱼龙混杂，技术和樱花是什么不重要，重要的只是想要把水搅浑，趁机捞一杯羹。