公安部拟规定：窃取个人信息即使不构成犯罪也处罚

IT之家4月6日消息 公安部近日制定《公安机关互联网安全监督检查规定(征求意见稿)》，拟于近期颁布实施。征求意见稿表示，互联网服务提供者和联网使用单位两年内曾发生过网络安全事件、违法犯罪案件，或者因未履行法定网络安全责任义务被公安机关依法给予行政处罚的，公安机关应当重点开展监督抽查。

征求意见稿称，互联网安全监督检查由地市级以上人民政府公安机关网络安全保卫部门组织实施。公安机关及其工作人员对依法履行互联网安全监督检查职责中知悉的个人信息和商业秘密，应当严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

公安机关在互联网安全监督检查中，发现互联网服务提供者和联网使用单位有网络安全风险隐患，但显著轻微的，可以口头责令整改，并在检查记录上注明；发现有违法行为，但情节轻微或者未造成后果的，可以依法约谈相关负责人要求采取措施消除隐患，限期进行整改。

征求意见稿强调，互联网服务提供者和联网使用单位有下列违法行为，造成危害网络安全等后果或者拒不改正的，公安机关可依法给予行政处罚：未制定网络安全管理制度和操作规程，未确定网络安全负责人的；未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等技术措施的；未采取记录并留存用户注册信息和上网日志信息措施的；在提供互联网信息发布、即时通讯等服务中，未要求用户提供真实身份信息，或者对不提供真实身份信息的用户提供相关服务的；未依法采取在公共信息服务中禁止发布和停止传输违法信息及保存相关记录措施的；拒不为公安机关依法维护国家安全、侦查犯罪提供技术支持和协助的；拒不为公安机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助的；窃取或者以其他非法方式获取、非法出售或者非法向他人提供个人信息，尚不构成犯罪的；在提供的互联网服务中设置恶意程序的；拒绝、阻碍公安机关互联网安全监督检查的。

此外，公安机关委托提供技术支持的网络安全服务机构及其工作人员，在工作中干扰、破坏被检查对象网络正常运行的，依照《网络安全法》有关规定予以处罚；泄露、出售、非法提供在工作中获悉的个人信息，依照《网络安全法》有关规定予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任；有关机构及人员侵犯被检查对象的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

同时，公安机关及其工作人员在互联网安全监督检查中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员应当依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。公安机关及其工作人员将在依法履行互联网安全监督检查职责中获取的信息用于其他用途的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。