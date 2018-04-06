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欧盟：Facebook确认270万欧洲人的数据被不当共享

2018-4-6 18:55:37来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月6日消息 此前，媒体报道，大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下，收集了该社交网络5000多万用户的数据。除了隐私泄露事件之外，Facebook今天又被曝出重大事件。

今天，欧盟委员会发布消息称，Facebook确认欧洲有270万人的信息被不当共享。

欧盟委员会称，关于此事需要进一步和Facebook进行交流。欧盟司法专员Jourova会就此事在下周与Facebook首席运营官Sandberg进行会面。

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关键词：Facebook

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