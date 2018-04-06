苹果弃用英特尔：想说分手不容易

4月6日消息，本周有报道称苹果将采用自家芯片逐步替代Mac系列产品中的英特尔处理器。尽管类似传言早有耳闻，但此次值得业内认真思考：苹果要想真正实现这一目标有多困难。

但看起来苹果公司似乎很可能会认真对待这件事。周一的报告出自《彭博商业周刊》的马克?古尔曼(Mark Gurman)之手。作为一个局外人，他在预测苹果公司策略方面表现颇佳。从某些方面看，苹果已经花费了数年时间奠定这一策略的硬件基础，不仅在研发自主芯片上投入巨资，还将其iOS移动操作系统和MacOS桌面系统中的元素整合到一起，使处理器的替换可行。

尽管如此，弃用英特尔处理器会带来一系列麻烦，苹果如何抉择将影响到公司发展的下一个十年。

芯片搭档

自2006年以来，英特尔就为苹果公司的Mac系列产品提供处理器。两者之间是一种长期合作且互惠互利的关系。尽管MacBook和iMac对于用户来说没有iPhone那么大的吸引力的，但上一季度苹果仍然卖出了价值近70亿美元的MacBook笔记本电脑和台式机。此外据报道，苹果公司去年为英特尔提供了约4%的营收。

这似乎是一种相当合理的共生关系。然而苹果想独立的愿望并不会让人太过意外。考虑到该公司已经开发出适用于iPhone的A系列芯片，还有适用于Apple Watch的S系列芯片和适用于无线耳机的W系列芯片。此外，苹果Mac系列产品的协处理器也是自家生产。就在一年前苹果还开始设计自家图形图像处理芯片GPU。

这样看来，此时此刻英特尔芯片出现在Mac系列产品中更像是一种例外。苹果希望自主生产这些芯片的原因与主要Andriod智能手机制造商一直想要抛弃高通的原因是一样的：如果你可以自己做，就不要依赖别人。

市场研究公司Forrester Research分析师弗兰克·吉列特(Frank Gillette)表示：“看起来他们论证的东西越来越深入。也就是说，你控制的技术壁垒越多，可以改进的内容就越多。”A系列芯片的出现让Apple可以专门针对iPhone的需求定制芯片。W系列芯片为Air Pod提供了更强大的蓝牙功能。即使是iMac Pro也有一款苹果公司生产的次级T2芯片，用于提高设备安全性。在传统计算机产品上采用相同的策略同样有助于苹果脱颖而出。这也意味着苹果可能会按自己的技术升级节奏来发布新产品，而不需要再协调英特尔发布产品的进度。

所有这些似乎都验证了苹果Mac系列产品弃用英特尔芯片不仅是可能的，而且是不可避免的。然而，任何人都可以告诉你，理想和现实之间存在着巨大的差距。

权力转移

正如古尔曼所报道的那样，苹果希望用基于ARM设计的芯片取代已经使用十多年的X86架构芯片，就像那些iPhone智能手机中采用的芯片一样。但这种芯片更替至少会有两个巨大障碍。

第一个是芯片本身。基于ARM的芯片架构效率更高，但单纯就功率而言，其目前无法与英特尔的高端产品相提并论。虽然报道预计苹果公司至少要到2020年才能实现Mac芯片的逐步替换，但观察人士依旧会怀疑ARM芯片架构是否有足够的时间赶上英特尔的产品性能。

市场研究公司Moor Insights&Strategy创始人帕特里克?穆尔黑德(Patrick Moorhead)表示：“从计算的角度来看，ARM架构芯片也就相当于英特尔Core i3处理器或者低端的Core i5处理器。”穆尔黑德将ARM芯片的性能与入门级英特尔芯片进行了比较，“我无法想象，到2020年他们的处理器可以接近Xeon或Core i7的性能。”

当然也有潜在的解决方案。苹果可以简单地将其入门级MacBook替换为ARM架构的处理器，并继续在高端Mac系列产品上采用英特尔芯片，直至ARM芯片架构符合其产品需求。在未来几年内，苹果公司可能会将传统上一些处理器CPU的作用转移到其已经有效控制的图像图像处理芯片GPU上来。

“我们已经开始通过整合GPU来处理类似的任务，”451 Research首席分析师埃里克·汉塞尔曼（Eric Hanselman）指出，“当GPU加速成为处理更复杂计算问题的核心元素之一时，ARM架构实际上开始变得更有意义，因为客户现在可以更轻松地集成和构建定制环境。”

细分其产品线看起来像是苹果最有可能实施的策略;古尔曼描述了一个所谓的“多步骤过渡”过程，但这也会给开发者和消费者带来很多麻烦。据报道苹果正在开发一款平台，允许开发人员为MacOS和iOS编写相同的应用程序，但这种混合模式会带来复杂问题，特别是如果某些设备用ARM芯片而其他设备仍在使用英特尔芯片时更会如此。

“MacOS设备使用的都是英特尔芯片，而iOS设备则没有，”穆尔黑德指出，“MacOS和iOS在多任务处理，使用的线程数量以及外设支持方面有很大不同。你几乎可以将任何想要的东西都塞进Mac电脑中，但在iOS系统中使用必须先要启用它。“

与此同时，开发人员可能需要为他们的应用程序重新开发基于ARM芯片架构的OS X版本，就像十年前苹果公司过渡到英特尔芯片时所做的一样。

“没有什么神奇的方式可以让苹果公司消除这种复杂性。就像我们看到苹果从PowerPC过渡到英特尔时一样，没有什么魔法能够让Mac上的PowerPC应用程序基于英特尔芯片直接运行工作，“穆尔黑德表示，“大部分应用程序都必须重新编译，很多都需要重写。“

如果Mac系列产品替换为ARM芯片架构，苹果公司还可能会发现用户在使用MacOS-iOS混搭系统时会遇到各种问题。就在不久之前，当微软试图把移动用户界面引入Windows 8操作系统的桌面时，引起了用户的激烈反对，这种改变让用户在使用过程中的大部分时间都感到困惑和烦恼。虽然苹果公司已经做出了一些调整，让MacOS操作系统和iOS操作系统之间有不少共同点——去年春天发布的苹果文件系统就可以在两种操作系统之间自由切换——但苹果必须克服用户多年来在使用苹果设备时已经养成的根深蒂固的习惯。

“在我看来，不同操作系统的问题很重要，特别是考虑到他们已经将图形用户界面和触控界面完全分开了，”吉列特说，“实事求是讲，他们在处理器更替上面临着一个巨大的技术障碍，并且对用户来说也是一个巨大的情感挑战。”

与此同时，从现在到2020年，Mac开发人员几乎没有动力将大量工作投入到对相关应用程序的重新开发中。而潜在的Mac买家完全有充分的理由坐在场外观望。这意味着重大变化很可能会出现严重的产品停滞现象。

两者兼有

如果把时间拉长，所有这些潜在的问题都是可以克服的。相对而言，苹果所获得收益似乎会让它值得为此而努力。

汉塞尔曼指出，“我确信ARM授权模式的吸引力是让苹果弃用英特尔处理器的真正原因，这会为苹果带来更多的控制权。这不仅能够让苹果根据自己的能力自由把控，也有助于捍卫公司知识产权。”

但与英特尔分手并不像转个身那么简单。如果是这样的话，苹果早在几年前就这样做了。这将需要公司高层对风险的把控，需要开发人员的辛勤劳动，更需要MacBook用户的意愿。特别是苹果该考虑，基于ARM的处理器何时以及如何满足专业用户的需求。

苹果在Mac系列产品上采用自家处理器的缘由显而易见。但是弃用英特尔，并不是令人惊讶，也没有那么轻易。这是苹果如何在不破坏未来的情况重塑未来的问题。