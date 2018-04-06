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女子卖手机未卸载支付宝，结果被盗刷了1万多元

2018-4-6 19:43:46来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月6日消息 随着近几年的发展，智能手机越来越要包办人们的生活，比如说移动支付、证件包，而之前的出行三件套（手机、钱包、钥匙），在少数人群中已经变成了带个手机就行了。

记得之前小编出门办事的时候，需要带个身份证，当时小编就感慨，什么时候能够推行电子身份证啊？我出门就想带个手机。但是，换个角度来看待这种情况，当人们的手机遗失且手机不设防的时候，这带来的后果也是极具破坏性的。

央视财经报道，日前，温州一名叶姓女子因为在卖掉旧手机的时候，没有从旧手机上卸载或者退出支付宝账号，导致被人盗刷1万多元。

据报道，叶女士在支付宝上开通了免密支付功能，在转手时没有把支付宝卸载。随后，买家在使用手机过程中偶然发现其支付宝账户能够登录并使用，于是便抱着侥幸心里拿着叶女士的手机到处进行消费，前后累计共花费1万多元。

目前，涉案人员已经被抓获。

由此看出，手机在当下极大地方便了人们生活的同时，也带来了更大的安全隐患。另外，旧手机再转手也是一个基本操作了。IT之家提醒各位读者，在把旧手机转手的时候，一定要记得先把手机内容备份到自己的电脑或者其他设备上，再把手机恢复成出厂状态，避免出现上述案例中或者其他事件。

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关键词：支付宝手机

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