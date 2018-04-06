内存降价无望？美光工厂遭遇设备故障减产

IT之家4月6日消息 在过去的2017年当中，跟内存相关联的一个词叫涨价。内存的价格涨的是风生水起，因此，内存也被人称为去年的年度最佳理财产品。当装机党们指望着今年的内存价格能回落些的时候，一件让人绝望的事情就发生了。

据Digitimes报道，美光在台湾的子工厂于3月20日因为供氮设备出现电路问题，导致发生了一次氮气供应故障。随后相关设备被送往美国进行维修，并于日前重新回到工厂。

据报道，受到这一事件影响，美光预计从4月开始才能恢复全速生产，而之前的产能下降导致了全球DRAM供应能力下降。