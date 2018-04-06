国家网信办依法约谈快手、火山小视频直播短视频平台

IT之家4月6日消息 此前，对于短视频平台上有不少早孕妈妈猎奇吸粉事件，央视曾经点评批评快手等网络平台。随后，快手方面则回应称将连夜进行彻查清理炒作内容，并且很快公布了整改措施。

另外，在被央视点名之后，快手和火山小视频安卓版App均作下架处理。

▲快手下架

对于快手、火山小视频等网络平台传播涉未成年人低俗不良信息问题，中国网信网今日发布消息称，国家网信办于4月4日依法约谈“快手”和今日头条旗下“火山小视频”相关负责人，提出严肃批评，责令全面进行整改。

据称，“快手”“火山小视频”未能落实企业主体责任，出于博取眼球、获取流量目的，疏于账号管理，任由未成年人主播发布低俗不良信息，突破社会道德底线、违背社会主流价值观，污染网络空间，严重影响青少年健康成长。

国家网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，要求“快手”“火山小视频”暂停有关算法推荐功能，并将“王乐乐”“杨青柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。

“快手”及“火山小视频”相关负责人表示完全接受处罚，将进行彻底整改，暂停更新有关频道5天，禁止未满18周岁的未成年人注册网络主播，已有账号一律关停，进一步完善审核管理机制，建立未成年人保护体系，用正确的价值观指导算法，积极传播正能量。

此外，消息指出，自今年3月以来，国家网信办已依法关停“夜车直播”“月光秀场”等70款涉黄涉赌直播类应用程序，封禁涉未成年人主播账号近5000个，删除相关短视频约30万条。