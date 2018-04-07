快手回应网信办约谈：将采取多项措施，包括建立未成年人保护体系

IT之家4月7日消息 国家网信办依据《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网直播服务管理规定》等法律法规，要求“快手”“火山小视频”暂停有关算法推荐功能，同时对快手、火山小视频直播短视频平台进行约谈，而快手深夜在微博上发布文章，称将采取多项措施进行整改。

快手整改原文：



4月4日，国家网信办约谈快手科技，要求快手针对近期暴露的若干问题进行整改。快手科技坚决执行监管部门的各项要求，认真接受批评，深刻反思自身在管理制度和责任意识方面的不足，做好整改自查工作：

1、连续5天在发现页，进行固定视频引导，坚决传递正能量。

2、加强审核队伍建设，将目前的审核团队从2000人扩大至5000人；强化审核人员培训，提高审核人员的社会责任感，加快建立一支政治坚定、业务精湛、作风优良的工作队伍；积极探索推进人脸识别等先进技术在视频审核方面的应用。

3、建立未成年人保护体系。对于未成年用户，将用专门的策略限制内容展现和设置相应的社区权限，严禁未满18岁用户开通直播权限；对视频分级管理，过滤未成年用户可能看到的视频内容。

4、用正确的价值观指导算法，优化算法推荐，积极传播正能量。

5、加强对用户的管理和引导，坚决打击色情低俗、炫富炒作等违法违规、违悖公序良俗内容，坚决封禁处罚性质恶劣的违规用户。

6、无限期关闭推荐相似用户的功能，直到确保该功能完全绿色正能量。

7、优化举报处置流程，加强举报处置团队建设，着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。

感谢社会各界对我们的关心和指正，感谢监管部门对快手的指导和帮助，使得我们认识到自身的不足，以及作为平台型企业我们肩负的责任和使命 。此次整改将成为我们变得更好的契机，我们会坚持正确的价值观导向，利用自身的平台优势和技术优势不断传播正能量，弘扬社会主义核心价值观。快手渴望跟所有的用户一起，与这个国家、这个时代共同成长。



