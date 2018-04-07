数字货币火了? 也带火了交易追踪溯源服务

据国外媒体报道，实时跟踪数字货币交易并非易事，因为每天在全世界范围内都有无数的交易发生。

27岁的英国企业家乔纳森·莱文(Jonathan Levin)是Chainalysis公司的联合创始人兼首席运营官，其创办的公司也是数字货币监控这种新兴业务中最热门的公司之一。

2014年初期，Chainalysis的主要客户是美国政府调查人员，公司竭尽全力对数字货币交易进行追溯，并跟踪区块链上的不法行为，这主要是帮助美国政府调查人员追踪诈骗犯和洗钱者。现在莱文从金融机构那里看到了商机，相关市场价值达到了数十亿美元。这些公司客户在与全球数百万数字货币所有者打交道时，想要知道和自己交易的究竟是谁。

▲图示：Chainalysis公司的联合创始人兼首席运营官乔纳森·莱文(Jonathan Levin)

这就是Chainalysis等公司兴起的缘由，它试图通过对世界各地大大小小各类区块链的持续关注来保证对比特币和其他货币的信任。Chainalysis周四宣布，它在由位于旧金山的风险投资公司标杆资本发起的首轮融资中筹集到了1600万美元的资金。据悉，标杆资本曾成功投中eBay和Uber等公司，并获利颇丰。标杆资本一直是数字货币的热门追随者，其早在2014年就投资了比特币存储初创公司Xapo并共同创办了一个比特币投资基金。

从区块链到锁定犯罪分子

Chainalysis开发的软件最初是一个反应性的程序应用，很大程度上依靠人工在不同的比特币账户之间建立联系，并利用数字现金交易来跟踪资金往来并最终发现犯罪分子。公司发展到今天，其大部分程序已经实现了自动化，能够通过查看他们的交易历史记录来确定与个人比特币账户相关的风险，因此涉及数字货币交易的企业可以确定他们到底是在与合法用户进行交易，还是在与洗钱者或其他诈骗犯打交道。莱文声称，公司新发布的Chainalysis Know Your Transaction应用“是全球第一款可以发现潜在可疑活动的数字钱包实时监控工具。如果你即将收到资金，你可以随时做出决定你是否该进行交易。”

当然，该市场上还有其他一些竞争对手，他们的工具力求做得更好，其中包括Neutrino.nu，它是由监控公司Hacking Team的前首席技术官创办的。尽管如此，Chainalysis最大的竞争对手是位于英国的公司Elliptic，该公司在2016年筹集了500万美元的A轮融资。公司首席执行官詹姆斯·史密斯(James Smith)表示，去年晚些时候公司又进行了新一轮投资，引入了旧金山风险投资公司SignalFire，但没有透露融资的具体金额。史密斯说：“我们在融资过程中明确发现，整个投资界对此有很大的胃口。2017年对整个数字货币行业来说是变革年，但我们看到了对我们所处行业的巨大兴趣。”这家总部位于伦敦的公司计划在明年将其现有25名的员工数量翻番，因为该公司希望增加其与FBI，DEA等执法部门以及私营企业的业务量。

但是Chainalysis依旧是该领域的领导者。这主要是因为其不断增长的客户基础具有一定的影响力，其中包括联邦调查局，DEA以及移民和海关执法局等美国政府客户。

其开发的软件一直是全球一些国家的警察开展行动的技术依托。荷兰警方在3月份透露，他们利用Chainalysis追查了据称为Hansa背后的世界上最大的黑暗网络毒品市场背后的所谓策划者。该公司还帮助Mt. Gox的债权人找到了2014年神秘失踪的65万枚比特币。Gox曾经是世界上最大的比特币交易所之一。这一消息因莱文于2017年在美国众议院金融服务恐怖主义和非法金融小组委员会作证时爆出。

莱文声称，仅去年一年该公司营收就增长了三倍，部分要归功于私人行业客户数量的猛增。他表示巴克莱是公司最大的客户之一，但拒绝其他私人客户的信息。此外莱文也没有透露公司的营收数据。

“事实标准”

标杆资本普通合伙人莎拉·塔维尔(Sarah Tavel)现在已经加入了Chainalysis董事会。她告诉《福布斯》，去年美国司法部前律师向她介绍了Chainalysis首席执行官迈克尔格罗格（Michael Gronager），这位律师在调查中曾使用过Chainalysis的服务。塔维尔现在认为该公司是确保对区块链信任的“事实标准”。

“我相信公司在区块链生态系统中扮演着非常有利的角色，他们正在构建一个其他人无法创造的数据资产，”塔维尔表示。

至于Chainalysis的未来，它现在计划将业务超越比特币，并开始追踪10种不同的数字货币，其中包括莱特币和以太坊等。公司还将继续扩大规模，有意在纽约，华盛顿特区和哥本哈根现有的办事处之外招收更多员工。“我们希望保持公司服务作为全球标准的声誉，”莱文补充说。