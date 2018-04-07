贸易战开打，特斯拉贵过奔驰S级

每个成功人士都一定做事雷厉风行，三位顶级成功人士凑一起做事雷轰火烈。

我们没想到川普会在推特上发文直接叫嚣要对中国对美贸易逆差进行制裁；

我们没想到伊隆·马斯克会直接连续回复3条推特表示对中国汽车税费政策的不满；

但是我们早就想到了，美国要是挑起贸易战的话，中国一定会奉陪到底。

贸易战的升级节点在北京时间4月4日。

之前的3月23日，虽然美中双方的贸易战已经正式打响，但是当时双方的态度强于举措，在双方表示即将加收关税的商品列表中，较少涉及到每个国家最核心的出口产品，曾经有评论员评论，“不仔细看国家名称的话，还以为是农业国美国向顶尖科技大国中国挑起了贸易战”。

然而这只是刚刚开始。

北京时间4月4日凌晨，美国宣布将对中国进行“301调查”，并对涉及中国约500亿美元出口的产品进行征税。短短几个小时内，中方各部门相继做出强势回应。

4日下午15点，中国商务部发布2018年第34号公告，宣布对原产于美国的部分进口商品加征关税。

这次终于打到了核心领域。

不仅福特特斯拉，奔驰宝马也受影响

打过架的人都知道，动手的时候要赶紧找个有分量的东西攥在手里。

这场贸易战当中，汽车就是最有分量的东西之一。在中国每年的汽车进口量之中，美国独占22%的份额，2017年的数据高达28万辆之多，这些车合计产生了130亿元左右的进口额，在调整关税的500亿商品之中占比巨大。

根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定，符合下列条件的汽车产品将被加收25%的关税。

总结来说，它们是在美国生产的： 排量1.5L以上的纯燃油轿车、SUV、9座以下的MPV； 排量1.0L以上的插电式混合动力轿车、SUV、9座以下的MPV； 载重量小于5吨的汽油货车； 纯电动车； 其它变速箱等关键汽车零配件。

总的来说，目前的策略还是非常克制，对于国计民生相关的车型都做了避让，对于行业应用较多的工程车辆、大型载货车辆等都没在制裁名单之列。

同时，由于绝大多数美国车企而言，由于都较早地进行了本地化的合资建厂，旗下主流价位的车型基本都已经是国内生产，以通用为例，去年在华销售的车型当中，进口车型占通用总销量的比例甚至还不到1%。

真正算被政策切中的，以大排量豪华车和情怀车型为主，类似林肯领航员、福特猛禽皮卡、以及在丰田86退出中国之后被继续热捧的野马车型等，都属于粉丝众多却买家基数不大的车款。

在董车会看来，这个政策真正能长期影响到的，必须具备两个条件，一是中国市场对该品牌有重大战略地位，二是该品牌的主力车型短时间内不具备在中国境内投产的可能。

不幸的是，说的就是一些德系品牌，与特斯拉。

要注意的是，上述标准瞄准的是在美国境内生产的，而非“美国品牌”，由于市场、生产产线规划两方面历史原因，德系很多豪华品牌的顶级车款都在美国生产，如宝马的X3、X4、X5、X6乃至今年规划中的X7都是在美国生产，老冤家奔驰的GLE、GLS等备受国内成功人士喜爱的大尺寸SUV也是地道的美国生产。

虽然宝马已经尽可能地把X3这种走量车型引入国内，但其他顶级车款国产化的可能并不大，之前以性价比为卖点的“美规”平行进口车型，和可能要面临比竞品官方进口渠道车辆还贵的窘境。

活宝特斯拉，估计是自己制造反转再反转太多让老天爷都看不下去了，终于也遭到了一次命运的反转，眼看着Model 3产能渐起，入华时间快到，结果关税又增加了。

这次的标准，特斯拉全系全中，由于之前马斯克并不愿意与中国企业合资建厂，在可见的3年时间里，特斯拉的产品在中国销售还都是需要以进口的形式完成。

▲图片来自：汽车之家

特斯拉产品在中国的定价依据为：美国售价+中国进口关税（25%+25%）+中国增值税（17%）+运费。

我们在特斯拉美国官网选配了一台Model S P100D的顶配车型，官网价格显示售价为15.5万美元，按照今天的美元汇率，折合人民币97.8万元。

按照我国进口车的计费标准，关税提升之后，这辆车在国内的售价为97.8+97.8X50%+(97.8+97.8X50%)X17%+6=177.64万元，而目前这辆车在特斯拉中国官网的售价为146.89万元，价格提升了30万之多。

而180万的售价，在中国市场上已经比奔驰S500 4MATIC和保时捷2017款Panamera 4S Sport Turismo 2.9T还要高了，原本在美国位于奔驰E和S之间定位的Model S，在这个价位的竞争力就没那么多底气了。

▲价格来自汽车之家

同样受影响的还有Model 3，现在国外供应的顶配Model 3售价5.9万美元，折合人民币37.1万，按照新规之后计算进口售价为72.1万，用顶配5系的价格买3系竞品，这份喜爱怕也不是个个都能说服自己去变成订单。

影响或比预期的更长一些

在很多媒体的轻描淡写中，中美此次贸易战就好像夫妻吵架一般，说来就来，说散就散。

▲图片来自：洛杉矶时报

那未免是过于小看了川普的智力，也过于低估了中国的决心。

川普挑起的这次贸易战，既要提振国内民众对于就业机会不会被中国从业人员抢走的决心，也是对中国在重建世界经济秩序的一系列政策的试探和担心。

▲图片来自：zerohedge

而中方的立场，早已不希望自己始终扮演着以廉价商品改善世界人民生活水平的角色，中国想要在整个世界经济产业链中扮演更为高端和重要的角色。

而对进口商品的限制，将成为中国与其他经济政策相结合的效果加成。以新能源车为例，中国汽车工业协会常务副会长董扬在接受媒体采访时就坦言：“现阶段，我国新能源汽车数量虽然多，但在技术上和美方仍有差距。这一点在动力电池领域尤为明显，在电池能量密度上，我们与特斯拉有两年代差；在整车能效上，我们与日本的丰田、日产，大概有三到四年的代差。而车辆安全性等领域，则是刚刚起步。在现有政策下，中国新能源乘用车五年内很难大量进入美国市场。”

这段话其实就是中国汽车产业对于当前国内产品与特斯拉之间技术差距的共识，在之前，特斯拉的价格就是电动车价格的上限，特斯拉价格底线就是国产车的价格区间的上线，而此次加价之后，给国产电动车争取市场份额和发展时间的窗口期又变大了。

作为全球第一大新能源车市场，中国去年纯电动车销售量比传统汽车强国美国、日本、德国加起来的总和还要多，马斯克心心念念的降低关税，恐怕要变为更期待回归之前的税率了。

认真翻看中国商务部之前的公告，你一定会想起来就在2011年的12月，因美国非法补贴其汽车行业，涉嫌向中国市场倾销汽车，中国曾对原产于美国的排气量在2.5升以上的进口小轿车和越野车征收“双反”（反倾销和反补贴）关税，实施期限2年，自2011年12月15日起到2013年12月14日止。

那次关税的提升，大大加速了全球各品牌将最新主流车型进行中国国产化的速度，而如今规模和力度更大的制裁来袭，不知道是否会让马斯克定下特斯拉国产的政策。

对于未来的走势，我们不妨援引《人民日报》今天在次版的评论员文章中的观点：