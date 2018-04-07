苹果挖角谷歌惠普前高管乔恩·麦科马克，加强软件团队力量

据国外媒体报道，苹果一周内进行了第二次重量级高管招聘，这次最新挖来的高管来自惠普，即乔恩.麦科马克（Jon McCormack）。他曾在亚马逊Lab126设备部门担任首席技术官，同时还是亚马逊Kindle生态系统部门的软件业务副总裁。

在供职于亚马逊之前，乔恩·麦科马克还曾是谷歌旗下先进技术和产品集团一位高管，在跳槽至惠普前夕还担任软件业务主管。他曾供职的亚马逊旗下Lab 126是一个很神秘的单位，据称是亚马逊面向设备的研发部门。

与周三聘用谷歌的约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea）不同，目前还不清楚乔恩·麦科马克会在苹果公司哪个部门落脚。乔恩·麦科马克的LinkedIn个人简介目前称他是苹果的软件副总裁，但具体在哪个部门还不清楚。

乔恩·麦科马克曾在亚马逊与戴维·福斯特(David Foster)并肩工作过一段时间，后者是G4和G5塔、iMac和eMac家族、Xservice生态系统、特别是iPod硬盘的“主要技术联络员”。

在短短一个月的时间里，苹果连续受到软件漏洞的冲击，影响严重。其中一个漏洞是苹果迄今最严重的安全漏洞之一，该漏洞允许通过尽可能高的权限生成一个具有最高权限的根账户，从而绕过苹果的大部分保护和安全措施。

这一涉及根的漏洞所产生影响，导致一系列关键的更新，这些更新根据自身情况要么通过苹果应用商店下载更新程序进行，要么是自动进行。另一个问题是去年12月2日发现的，随之就有了iOS 11.2的发布。

苹果公司最近发布了iOS 11.3和MacOS High Sierra 10.13.4，这两款软件都修复了以前的许多问题，不过同时也引发了一些新问题和不兼容问题。