超过8700万人可能会受Facebook数据泄露影响

IT之家4月7日消息 Facebook最近争议的中心报告声称，大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下，收集了该社交网络5000多万用户的数据。现在，这一数据再次扩大。
最新的统计数据已经浮出水面，其声称可能受影响的用户数量已经超过8700万。据外媒neowin报道，8700万人中，其中81%的用户来自美国，具体数据如下：
图片来自：neowin
在此之前，Facebook已经确认欧洲有270万人的信息被不当共享。
IT之家4月7日消息 Facebook最近争议的中心报告声称，大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下，收集了该社交网络5000多万用户的数据。现在，这一数据再次扩大。
最新的统计数据已经浮出水面，其声称可能受影响的用户数量已经超过8700万。据外媒neowin报道，8700万人中，其中81%的用户来自美国，具体数据如下：
图片来自：neowin
在此之前，Facebook已经确认欧洲有270万人的信息被不当共享。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用