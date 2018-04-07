超过8700万人可能会受Facebook数据泄露影响

IT之家4月7日消息 Facebook最近争议的中心报告声称，大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下，收集了该社交网络5000多万用户的数据。现在，这一数据再次扩大。

最新的统计数据已经浮出水面，其声称可能受影响的用户数量已经超过8700万。据外媒neowin报道，8700万人中，其中81%的用户来自美国，具体数据如下：

图片来自：neowin

在此之前，Facebook已经确认欧洲有270万人的信息被不当共享。