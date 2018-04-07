内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

超过8700万人可能会受Facebook数据泄露影响

2018-4-7 14:54:49来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月7日消息 Facebook最近争议的中心报告声称，大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下，收集了该社交网络5000多万用户的数据。现在，这一数据再次扩大。

最新的统计数据已经浮出水面，其声称可能受影响的用户数量已经超过8700万。据外媒neowin报道，8700万人中，其中81%的用户来自美国，具体数据如下：

图片来自：neowin

在此之前，Facebook已经确认欧洲有270万人的信息被不当共享。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10