内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

扎克伯格又被抓包，Facebook被迫开放信息撤销功能

2018-4-7 15:42:56来源：爱活网作者：Kelly责编：马卡评论：

扎克伯格和他的Facebook，已经成了众矢之的。近日，大家又突然发现，扎克伯格居然还有个特殊版本的Facebook，能随时撤回他发送的信息，让用户们再次大呼不公。外媒们证实，扎克伯格能在发送信息后，将信息从收件人的对话框中删除。

随后，Facebook的公关部门也证实，从2014年索尼影业遭到黑客攻击、高管薪酬和未发行电影内容被非法拷贝后，Facebook为自己的高管们定制了信息撤回的特权。Facebook还特别表示，他们的这一做法完全符合维护信息安全的法律和服务条款。不过，Facebook的这一高管特权，从来没有向公众披露，就连接收信息又被撤回的另一方也不知悉。

6日，Facebook发言人正式向用户道歉，表示，将在近期向所有用户推出信息撤销功能。撤销功能具体的上线时间和工作形式，暂未公布。根Tech Crunch从内部获悉，Facebook可能推出有时间限制的撤回功能。信息发送者可以自行确定时间，在X小时后，信息将自动从发送者和接受者的对话框中消失。

在此之前，Facebook已经上线了“秘密”发送信息功能，不过，这一对话形式，与传统的信息对话框并不一致。Facebook旗下的Instagram也有信息撤回功能，但是在撤回的同时，接受者会收到信息撤回的提醒。

除了对不同用户的功能限制讨论外，用户对于信息撤回功能的投放也有着不同的意见。有的人认为，开放信息撤回功能，可以让用户更加自由地分享内容。但也有人认为，这将助长用户随意发送冒犯信息。

信息撤回功能，说到底并不是一个多么新鲜、特别的功能，但Facebook现在推出这一功能，明显是在扎克伯格的小动作被人戳穿之后的补救，怎么做都无法化被动为主动了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10