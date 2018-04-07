扎克伯格又被抓包，Facebook被迫开放信息撤销功能

扎克伯格和他的Facebook，已经成了众矢之的。近日，大家又突然发现，扎克伯格居然还有个特殊版本的Facebook，能随时撤回他发送的信息，让用户们再次大呼不公。外媒们证实，扎克伯格能在发送信息后，将信息从收件人的对话框中删除。

随后，Facebook的公关部门也证实，从2014年索尼影业遭到黑客攻击、高管薪酬和未发行电影内容被非法拷贝后，Facebook为自己的高管们定制了信息撤回的特权。Facebook还特别表示，他们的这一做法完全符合维护信息安全的法律和服务条款。不过，Facebook的这一高管特权，从来没有向公众披露，就连接收信息又被撤回的另一方也不知悉。

6日，Facebook发言人正式向用户道歉，表示，将在近期向所有用户推出信息撤销功能。撤销功能具体的上线时间和工作形式，暂未公布。根Tech Crunch从内部获悉，Facebook可能推出有时间限制的撤回功能。信息发送者可以自行确定时间，在X小时后，信息将自动从发送者和接受者的对话框中消失。

在此之前，Facebook已经上线了“秘密”发送信息功能，不过，这一对话形式，与传统的信息对话框并不一致。Facebook旗下的Instagram也有信息撤回功能，但是在撤回的同时，接受者会收到信息撤回的提醒。

除了对不同用户的功能限制讨论外，用户对于信息撤回功能的投放也有着不同的意见。有的人认为，开放信息撤回功能，可以让用户更加自由地分享内容。但也有人认为，这将助长用户随意发送冒犯信息。

信息撤回功能，说到底并不是一个多么新鲜、特别的功能，但Facebook现在推出这一功能，明显是在扎克伯格的小动作被人戳穿之后的补救，怎么做都无法化被动为主动了。