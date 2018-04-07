万达网科或被腾讯系高朋科技接盘

2018年1月20日的万达年会上，王健林就提出对万达进行组织架构调整，拟将原先的商业地产更名为商管集团，成为一个纯粹的商业物业持有和运营管理商。近日，万达官网显示旗下四大业务集团，已由此前的商业、文化、金融和网科，变更为现在的商管、文化、地产和金融。万达网科的命运节点似乎已经到来。

据王寡妇独家获悉，高朋科技正在腾讯的支持下接盘万达网科，收购谈判已近尾声，收购消息或最晚于5月公布。腾讯、京东、万达和由他们投资的“互联网+财税”选手高朋、大象慧云和万达网科交织在了一起，并且采用了三方最终交由腾讯系的高朋科技来操盘的方式。

时间回到2018年2月2日，并未获得主流财经媒体聚焦的另一条新闻，却极可能为今日万达网科的归宿埋下了伏笔。那就是一家名为海南高朋科技有限公司的企业收购了一家名为大象慧云的企业。而高朋科技和大象慧云的主营业务，都是以“电子发票”为切入口的大“互联网+财税”行业。

海南高朋科技并非一个大众耳熟能详的科技公司名号，其最初为腾讯和美国团购网站鼻祖Groupon合资成立的团购公司。团购大战后转型运营拥有微信二级入口的微影（后和猫眼合并），高朋的投资和运营动作一直和大腾讯系生态资源密不可分。

如今的高朋，又成为腾讯面向电子发票行业的尖刀，其在天使轮获得了腾讯产业共赢基金的投资，又获得了鼎辉创投、高瓴资本、IDG资本和万达商业的大额A轮融资。目前腾讯持有其21.07%的股份，为第一大股东。

在2018年2月2日高朋科技收购大象慧云信息技术有限公司时，海南省省长沈晓明和腾讯董事局主席马化腾都有出席见证，可见海南省政府和腾讯官方对高朋科技的重视程度。而当天被收购的大象慧云具有京东投资背景，亦是京东电子发票的供应商。

而在2月2日之前几天的1月29日，万达官方宣布了以腾讯作为主要发起方、联合苏宁、融创和京东的340亿元入股。其中腾讯投资100亿，持股万达商业2.06%的股份。由此，腾讯作为万达商业股东，将具有优先接触万达资源的机会。

发票对大众消费者来说，是一个感知相对较弱，需求相对低频甚至是非刚需的产品形态，对很多人来说，除了报销甚至都很难想到发票能有什么用，那么电子化又能怎样？但事实上，电子发票行业不仅有国家层面的不断扶持和推进，还有可能成为下一个因为“腾讯和阿里的生态布局之争”所被资本推热的全新赛道。

万达网科自组建起，便被王健林寄予厚望，从万达金融集团拆分出来后，专注于线上线下融合，打造新一代物联网模式。按照王健林的愿景，网科集团应该在2018年盈利，2020年利润过百亿，实现整体上市。

但万达网科的业务进展并不顺利，网科被万达内部其他集团抱怨“不产生效益”。从2017年末到2018年初，万达网科旗下的飞凡网络爆出大裁员的消息。除飞凡网外，万达网科还有快钱支付公司、征信公司、网络数据中心、网络信贷公司等核心资产。

并且对电子发票行业而言，如果并购网科能够获得万达自有商业物业资源、商家和线下消费资源的加持，无疑增加了大量的线下电子发票场景、B端商户资源和C端消费者资源。这对志在深挖线下消费大数据的微信支付而言具有十足的吸引力。

虽然腾讯整合了京东、唯品会和蘑菇街等诸多线上电商盟友，但阿里对线上交易场景和支付场景的优势依然在。但在线下，凭借微信的高用户粘性，微信支付在线下支付场景中甩开支付宝的趋势是比较清晰的。

在这种情况下，腾讯想把线下交易“数据化”的企图明显。虽然现在的微信支付可以获得一定的交易双方信息数据，但离线上接近“透明人”的状态相距甚远，也有从流量变现进一步深化到数据变现之意。

抛开电子发票行业未来的盈利模式不谈，对阿里的商业模式来说，中小卖家的发票问题一直是一个饱受诟病的话题。而如果当全社会形成一个“消费就要开发票”的舆论氛围和法治环境，以及普及了电子发票的使用习惯，这有可能会使阿里的中小卖家们的营商成本上升，以致损害阿里生态整体的竞争力。

也许有一天微信二级入口“卡包”里的“我的票券”和支付宝便民生活里的“发票管家”，这两个并不十分好找的入口之间的竞争，将催生出一个新的千亿级别的市场，甚至可能以“电子发票”为支点，改变整个线下交易的数据环境。