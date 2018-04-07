《复联 3》发布 IMAX 海报，邀你一起挖彩蛋

近期上映的《头号玩家》将大家挖彩蛋的兴致推到了新高度。借着热度，《复仇者联盟3：无限战争》（以下简称为“《复联3》”）也在全新的IMAX版海报里藏了彩蛋，并邀请各位网友一起寻找。

据IMAX介绍，他们在以上海报里藏了4个IMAX的logo，接下来就考眼力了。

说起隐藏彩蛋，漫威电影宇宙中最“臭名昭著”的，必须得数《银河护卫队》系列电影里的“终极彩蛋”了。

（《银河护卫队》剧照，图自 Hollywood）

“怀旧狂”导演James Gunn总是在《银河护卫队》里埋下大量彩蛋，因此，每逢该系列电影上映，网上总少不了挖掘片中彩蛋的解说视频和文章。

（James Gunn，图自 The Indian Express）

然而，如今据第一部《银河护卫队》电影上映已经将近4年了，将影片一次又一次翻看无数遍的影迷们还是没能找到James Gunn所说的“终极彩蛋”。

我不会直接告诉你（彩蛋在哪里），但我会给你点提示。在《银河护卫队1》里面有一个非常秘密的隐藏彩蛋，有些人已经很接近成功找到彩蛋了。

也许，你们已经找到这个彩蛋的一部分，但我没有说你们已经成功找到了，因为你们还没有完整地找到它。

当你们找到完整的彩蛋，我自然就会说‘是的，你找到了。’

James Gunn在一次直播的问答环节中说道。如果你看看Gunn的推特账号，就会发现，基本上每隔几天，他就会在主页上回复仍在孜孜不倦挖彩蛋的网友们：“不，这不是那个彩蛋。”

截至目前为止，Gunn还没表示有人已经找到彩蛋。如果你也加入彩蛋挖掘队，可以关注一下Youtube博主 MasterTainment ，因为Gunn表示他已经非常接近找到那个终极彩蛋了。

Gunn还曾给过另一个小提示，据说，知道这个终极彩蛋真面目的人一共有四名：他自己、推特用户@Simonlikes、@blackehart（Stephen Blackehart）和@GeorgeC66（George Contorinis）。

当大家终于找到《银1》的“终极彩蛋”后（如果有那一天），我们还有藏在《银2》里至今也没被人找到的彩蛋待你发掘。

你那么多年来看的都是“假彩蛋”

在《头号玩家》前，当不少国内观众在谈论“彩蛋”时，大多是指电影内容结束后，字幕间出现的片段，也称为“片尾彩蛋”。但严格来说，那也许算不上真正的“彩蛋”。

（图自 IMDb）

从某种意义上来说，“彩蛋”更像是“梗”一样的内部笑话和隐藏信息，懂得人看得出端倪，不懂的人猜不出所以，是在游戏、影视剧和电脑软件中存在的一种流行文化。

“彩蛋”，原本是指复活节时大人制作的彩色鸡蛋（或是装有糖果的假蛋）。大人会藏起彩蛋让小孩去找，而找的过程被称为是“寻找彩蛋（Easter egg hunt）”。

（图自 NPR）

正如《头号玩家》结尾所说，首个被发现有彩蛋的游戏是1979年的雅达利游戏《Adventure》，当你找到合适的“空格（Gray Dot）”，游戏就会显示出设计者信息“Created by Warren Robinett”。

据悉，当初Warren Robinett之所以埋下这个隐藏信息，是因为雅达利由于担心竞争者会挖走自己的员工，所以不让设计者在游戏上写上自己的名字。Robinett并不认同这种方式，因此悄悄地加上了这个信息。

当终于有玩家发现这个信息后，雅达利决定保留它，并鼓励新游戏也加入这个元素，于是我们有了今天熟知的“彩蛋”文化。

（图自维基百科）

据《头号玩家》原著小说作者Ernest Cline所言，他在童年时发现《Adventure》里的彩蛋的经历是启发他撰写这个故事的来源之一。

不过，虽然说《Adventure》是促使“彩蛋”文化诞生的节点，但它并不是第一个包含有彩蛋的游戏。直到现在为止，被发现有彩蛋的游戏中，最老的一款是1977年的《Starship 1》，而它的彩蛋在2017年才被发现。

不少人估计，更多比这更老的游戏可能也有彩蛋，还有待发掘。

源于游戏，彩蛋文化随后延伸发展到电脑和手机软件中，Google搜索引擎和微软office套装的彩蛋都非常多。但出于程序安全考虑，微软在2005年时，内部出台了一份“无彩蛋政策”。

（部分Excel彩蛋，图自 eeggs）

乔布斯则非常反对彩蛋，他回归苹果公司后立即明文禁止在苹果产品中植入彩蛋。他过世后，人们又开始在苹果产品上发现彩蛋了。

第一个是2012年，当用户更新OS X Mountain Lion系统时，文件的下载时间被标注为“1984年1月24日”——那是Macintosh首次正式发售的日期。

（少数Macintosh的ROM中会藏有彩蛋——工程师的合照，图自维基百科）

而在电影方面，当DVD仍是主要视频储存载体时，部分DVD的菜单中都会藏有电影中被删减片段、特别视频等内容，这也是“彩蛋”。

《神秘博士》中的《Blink》就是以10部电影的DVD中的彩蛋为揭秘线索，组合后才能知道所有信息。

（《Blink》剧照，图自 Sci-Fi Stack Exchange）

而回到该部分开头说起的“片尾彩蛋”，其实它们应该被称为“stinger（螫针）”，专指在电影结束后，字幕滚动期间或之后出现的短片，主要是为了好玩，或是为续集提供“预告”。国外的“mediastinger”就是专门集合影片是否包含“stinger”情况的网站。

（图自 mediastinger）

但国内由于网友和媒体大多将片尾的额外片段都称为“彩蛋”，久而久之，就形成了这样一个说法。而且，当DVD开始式微，原本应该藏在这个载体的内容，也许只能放在电影字幕后来增加观影趣味了。

但对于骨灰级影迷来说，挖掘电影中深埋的彩蛋，仍是一件可以让人着迷的“研究”。那些天天在推特艾特James Gunn的影迷就是特别好的例子。