2D党欢腾！北美3D影片票房新低，国内也见2D电影回潮

近日，美国电影协会（Motion Picture Association of America）发布了 2017年的北美电影总结报告，其中指出，在过去一年里，北美市场3D电影的总票房比去年下跌了18%，总额为8年来最低。

（图自 Variety）

从上图可见，2017年的3D电影票房收入已经在逼近2009年的成绩了。2009年12月，卡梅隆的《阿凡达》正式上映，几乎独自撑起了2010年的超高3D电影票房收入。

而在那之后，虽然影院们纷纷增设3D银幕和设备，《地心引力》和《雨果》这类3D制作也获得了不错的口碑，但仍未能阻止3D票房的整体下滑趋势。这大多归咎于3D电影制作效果参差不齐，观影体验无法保证所致。

（图自时光网）

由于整体反馈不乐观，不少电影公司都对制作3D电影持有更保守的心态。在2017年，北美 3D电影的总数比前一年下滑了15%，一共只有44部。

在北美，对于2D电影的需求已经超过3D电影了。

IMAX Entertainment CEO Greg Foster 在去年年中的采访中说道。当时他表示，IMAX会在北美地区减少3D电影的制作，增加2D电影。北美市场对3D电影的态度也可以说是比较明确了。

春节档的2D电影回归

（图自时光网）

去年，在报道IMAX对3D电影进行策略调整时，有外媒指出“最喜欢3D电影的不是北美观众，而是中国观众。”

的确，从过去的票房总数来看，3D电影的确占了国内票房中的最大份额，而不少好莱坞大片也在被引入中国市场后“硬转”为3D版本。

好消息是，从今年爆仓的春节档来看，越来越多国产大片都更愿意制作2D电影，不再强求3D发行了。

（图自时光网）

原本有3D版本的《捉妖记》到了春节档的第二部，选择只以2D、IMAX和中国巨幕的形式发行，同期的《唐人街探案2》也延续第一部坚持走2D策略。

除此以外，登上2017年国内票房TOP 10 的国产电影中《羞羞的铁拳》、《芳华》以及印度电影《摔跤吧！爸爸》都是2D影片，榜单之外，《金刚狼3》、《乘风破浪》、《追龙》等2D影片的的票房也非常好。

（图自时光网）

从观众角度出发，3D与否还得看制作质量和电影类型。一位妈妈就曾在采访中表示：

3D电影我并不反感，最近的3D电影《战狼2》《金刚：骷髅岛》都挺好的，3D效果很棒，适合在大银幕上观看。

但是，如果带孩子看动画电影的话，比如带他看《功夫熊猫3》之类的，我还是希望能看2D版本但我在国内影院从没看到2D场次。

虽然好莱坞影片引入多为3D形式，但其中原因除了制片发行方的选择外，还有可能和影片引进的“身份”有关。

据悉，中国每年有20部引进海外分账电影的配额，但在这之外，还有14部“特种电影”的名额，但后者就必须得以3D或IMAX的形式发行。

（图自腾讯）

而从院线方来看，3D的高票价也没那么有魅力了。一位从业多年的影城经理在接受时光网采访时表示：

现在放3D和2D不会有倾向性了，虽然3D票价高，但放3D电影还要和3D技术公司分成票房，而且要多一个分发3D眼镜的环节，增加了人工成本。

3D票价高，其实投入也高。就影院而言，主要还是看上座率。

反观2017年的国内电影市场，“口碑”制造了许多意想不到的“爆款影片”，而3D与否似乎不太重要，更重要的是“合适”和符合观众的“好看”标准。

（图自《好奇心日报》）

能让3D重焕新生的，也许就只有卡梅隆了

（图自腾讯）

整体看下来，我们能说3D电影真的是在逐渐没落了吗？这还真不好说。

因为我们可不能忘了那位曾经一手捧起3D电影这个形式的卡梅隆，他还一直站队3D：

我仍然非常看好3D，但我们需要更明亮的投影，以及，我认为那终将可以实现——不用戴眼镜（也可以看3D电影）。我们终将到达那里。

这些年来，《阿凡达》续集一再跳票，都因为卡梅隆仍在死磕技术，要拍出让他心满意足的裸眼3D电影。

（图自《纽约客》）

好消息是，电影已经于2017年9月正式开拍，并同时拍摄《阿凡达》第二和第三部，两者将于2020年12月18日和2021年12月17日上映。

如果卡梅隆真能拯救3D电影这种形式，那也是个好消息，至少它代表观众们将迎来体验更好的3D观影方式。可以确定的是，无论是北美还是国内的观众，大家都不想再为只为拉高票价而做成3D形式的电影买票了。