Facebook欠下的债这次要一次性结算了吗？

陷入数据隐私丑闻的Facebook最近并不好过。数以千万计的用户数据在此平台上被泄漏，让它陷入硅谷集体删除Facebook账号的漩涡之中。

目前，马斯克已经删除Space X和特斯拉的Facebook官方账号，WhatsApp联合创始人宣布删除账号，花花公子（Playboy）停用账号……

与此同时，Twitter上的#deletefacebook话题热度也被带高。还有美国一项调查显示，有2600多名来自大公司的IT从业者表态将删除自己的Facebook账号。

究竟多少人的数据被泄漏了？

事件的导火索是「剑桥分析」事件。上个月，英国媒体又曝光了一个关于英国商业运营的政治数据分析公司「剑桥分析（Cambridge Analytica）」的暗访视频。

视频直指「剑桥分析」不正当使用Facebook的数据，在2016年美国总统大选期间利用这些数据向选民定制宣传，影响选举结果，并且还将用户信息传递给其他公司。

根据预测，受到此次事件影响的Facebook用户数在5000万左右，美国联邦贸易委员会（FTC）因此介入调查。

随后，本月5日，Facebook表示涉及人数可能多达8700万人，其中大多数在美国的数据可能被研究公司「剑桥分析」不正当共享。根据表格中的数据，美国人的比例大概占到81.6%，也就是7099万人左右。

但事件当事方的「剑桥分析」随即否认，表示实际数字不会超过3000万。

本周五，欧盟委员会宣布，Facebook确认有270万欧洲公民的数据被政治数据分析公司Cambridge Analytica不当利用。比之前的数据要降一个数量级。

在用户体量达到20亿的Facebook上，究竟有多少人的数据曾遭到泄漏？至今还没有一个准确的数字。

Facebook方面则称，会在下周一，也就是4月9日向用户公布其数据是否在此次事件中受到影响。

被揭露后，Facebook经历了什么？

Facebook已经和涉及英国脱欧全民公投期间的加拿大数据公司AggregateIQ 断绝了合作。「剑桥分析」前员工爆料AIQ曾同「剑桥分析」一起，在2016年的英国脱欧公投中影响选民的投票。

此外，有一家数据公司否认了关于泄漏数据的事宜。

下周Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格将就「剑桥分析」事件出席两场国会听证会作证。

十年间，扎克伯格在泄漏用户信息的事上已经逃过数劫，这将是它首次面对国会的质询。经过此事后人们开始关心，有多少「剑桥分析」类似的事情尚未公开。

直到最近，人们又发现Facebook有一款「高管版」，「高管版」允许扎克伯格撤销自己的消息，以防黑客攻击，泄漏重要机密，但人们所使用的Facebook却没有此项功能。

Facebook发言人开始采取道歉态度，表示会在近期向所有用户推出信息撤销功能。

保护高管的信息，却置公众的信息于「半公开」状态，Facebook显然是这次理亏的一方。

泄漏个人信息的问题由来已久

一波未平一波又起。

因面部识别技术侵犯用户隐私，Facebook目前又面临一起起诉事件。本次诉讼的焦点在于，Facebook的面部识别功能的权限过高，可以给从未注册过的现实人标记。一旦照片被人在上面标记过，其他用户就可以通过Facebook找到你的真实信息。

虽然之前也有也有过类似的投诉，但还未引起过重视。

有数据显示，在2014年，Facebook的工程师已经能每天收集到600TB的数据。虽然收集数据是正常且有必要的，但最重要的是Facebook将如何使用这些数据。

「Facebook不仅挖掘文本，进行情感研究，还对此进行操纵利用。」

除了你在该网站的活动信息，你的上网痕迹也在被它监控。

Firefox上一直有一个名为Facebook Container插件，它能够阻断Facebook对你的「追踪」。

上网的时候，Facebook Container会自动为你退出Facebook账号，删除Facebook的cookies，因此你所有在Facebook的行为都会只存在于一个Facebook的容器里，将Facebook和其他网站隔离。

存在即合理，因此很早就有人建议不要使用Facebook发布过多个人信息，启用一个Facebook专用浏览器，不要用它来组织活动等。

在Facebook Container的保护下，Facebook将无法获取你的用户特征，也很难为你定制广告和发送其他有针对性的信息。

（图自：Getty Images）

如果追溯到更早，关于隐私的争论还在Facebook永久保留用户信息的事件上发生过。在当年的社交网络时代，即使删除Facebook账号，它将依然保存你的个人信息。

后来Facebook用注销账号的方法解决了这一问题。

不同的是这次的问题会更严重，它面临的可能是自创立以来最大的危机。扎克伯格这位恃才放旷的人物会对它的社交王国做出什么样的改变？

目前所知的是，Facebook已经禁用电话搜索功能，用户将无法通过电话号码被搜索。