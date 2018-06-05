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秒速升级更新苹果iOS 12开发者预览版Beta1（含描述文件下载）

2018-6-5 3:29:54来源：IT之家作者：汐元责编：马卡评论：

文章更新说明：

2018年6月8日9点36分做出改进，描述文件放到了软媒服务器上，一点即下非常方便（之前百度网盘和国外下载链接不方便大家）。另外，iOS 12下IT之家App在iPad 闪退的问题已经修复，请更新IT之家iOS版 6.17即可。

相关阅读：

后悔药：如何从苹果iOS 12开发者预览版Beta1降级至iOS 11.4./11.3.1

在北京时间今天凌晨举行的WWDC18全球开发者大会上，苹果正式发布了全新的iOS12系统。对于普通用户而言，苹果iOS12系统各个版本的正式版自然是最好的选择，如果你希望在正式版前体验一些最新的功能，那么开发者预览版也是选项之一。如果想体验iOS12开发者预览版，用户需要安装相应描述文件，iPhone、iPad、iPod touch等设备才能在设置中检查获取此次OTA更新。描述文件对于iOS12各个版本的开发者预览版均适用。

>> 点击下载iOS 12描述文件（软媒服务器）

版本号：16A5288q

全新的iOS12系统带来了许多新功能，详情点击《苹果正式宣布iOS 12系统！iPhone6等老设备性能大提升》。

那么我们如何才能在第一时间安装iOS12开发者预览版最新版本呢？IT之家现在为大家送上更新方法。

前期准备：

iTunes 12或者更高版本（下载地址：点此前往

iOS 12开发者预览版固件（下载地址

描述文件：点此下载

iOS 12开发者预览版由于并非正式版，因此可能存在许多问题和Bug，大家在更新之前最好将设备中的重要信息进行备份。

iOS 12兼容的设备：

哪些设备可以升级iOS 12？

iPhone：

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12.9英寸iPad Pro第二代、12.9英寸iPad Pro第一代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod touch 6

方法一

1、下载适合自己设备的iOS 12开发者预览版固件

2、将你的设备插入计算机并打开iTunes

3、在尝试更新之前备份您的数据

4、在iTunes的左侧菜单中选择您的设备

5、按住Shift（Windows）或Alt / Option（Mac）。在执行此操作时，单击“更新”按钮。然后将提示您选择要更新的IPSW文件。选择您之前下载的iOS12测试版本固件

6、你的设备现在将开始更新到iOS 11对应的开发者预览版，接下来的步骤交给苹果即可

方法二

1、使用Safari浏览器打开上述描述文件的下载地址

2、在弹出的对话框中选择“允许”

3、系统将提示您安装“iOS Beta配置文件”。点击“安装”，然后输入密码，在接下来的对话框中均点击“安装”，然后重启设备

4、在设备重启后，在设置界面选择“通用”，然后进入“软件更新”，便可以检测到iOS 12开发者预览版最新的更新提示

需要特别提醒大家的是，iOS12开发者预览版有时会存在不少的Bug以及兼容性问题，因此大家尽量不要在自己的主力设备上进行尝试，如果非要更新体验，请务必提前用iCloud或iTunes做好备份，以防万一

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关键词：iOS 12WWDC18iOS系统

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