传GitHub也和谷歌谈判卖身，但微软出价太高了

据国外媒体报道，当地时间周一微软宣布以价值75亿美元的股票收购代码托管平台GitHub，但消息人士称此前几周GitHub还与谷歌等公司就收购进行了谈判。

据悉，最终GitHub联合创始人Chris Wanstrath选择微软是因为他与首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的关系非同一般。据知情人士透露，目前GitHub年营收约3亿美元，而微软的收购则溢价25倍。

微软并不是唯一一家竞购GitHub的公司，熟悉交易谈判的人士表示，Alphabet旗下的谷歌最近几周也在与该公司谈论收购事宜。

据熟悉这一过程的其他几位知情人士透露，关于谷歌收购GitHub的商谈持续了几周，但最终并未达成一致，这表明微软的出价足以让谷歌陷入困境。据知情人士透露，GitHub过去也曾吸引了亚马逊等公司的收购兴趣。

据一位参与此次交易的人士透露，微软对GitHub的收购较该平台年度营收溢价25倍。据一位人士称，该公司计算代码共享服务的年收入约为3亿美元。去年8月，该公司表示其年运营营收为2亿美元，而在10月份，该公司表示仅其企业服务年预订量就有望突破1亿美元。

谷歌和微软拒绝对此次收购过程发表评论。

近年来，Windows部门市场份额下滑，推动了微软以云计算服务为主导的业务重组，并促使微软寻求法其他替代方案以吸引更多开发者。拥有GitHub和LinkedIn也意味着微软现在拥有两个顶尖的专业社交网络，这对于争夺稀缺科技人才非常重要。

虽然谷歌在云计算方面取得了不少进展，但迄今为止并未进行任何大规模的收购，这与微软大举收购GitHub和LinkedIn等公司形成鲜明对比。据悉，微软在一系列收购中已经耗资260亿美元。

在某种程度上，云应用服务公司Salesforce也通过重大收购实现了业务增长。最近其以65亿美元收购软件开发商Mulesoft，后者的技术可帮助软件开发商将不同应用程序整合在一起。

为何选择微软？

一位人士表示，GitHub创始人兼前首席执行官Wanstrath出于为开发人员免费工具的愿望，限制了自己从这项服务中赚钱的努力。但由于他与首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)非同一般的关系，因此被微软的举措所吸引。自从四年前接管微软以来，纳德拉已经接受了开源软件和程序员工具，从而恢复业务增长并吸引第三方开发者。

据熟悉此事的人士称，GitHub多年来一直是诸多科技公司的收购目标，曾多次拒绝微软，谷歌和亚马逊等公司的请求。

其中一位不愿透露姓名的人士说，由于谈判是保密的，其中总部设在澳大利亚和美国的Atlassian公司和中国的腾讯公司近年来也一直在进行调查。亚马逊和Atlassian拒绝发表评论。腾讯没有回应置评请求。

风险投资公司安德森·霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）合伙人彼得·莱文（Peter Levine）表示：“业内对GitHub的兴趣由来已久。”据悉，安德森·霍洛维茨基金早在2012年就对GitHub进行了投资。莱文表示，“GitHub有很多选择，但和微软有一个真正的战略契合点。”莱文并未透露曾经接触过GitHub的具体公司名称。

安德森·霍洛维茨基金在2012年向GitHub投资了1亿美元，莱文表示，这是“我们所写过的面额最大的一张支票”。2015年，由红杉资本（Sequoia Capital）领导的后续融资活动使得GitHub估值超过20亿美元。

一位知情人士表示，在过去的24个月中，纳德拉凭借其关于GitHub在微软内部的发展愿景赢得了Wanstrath的“好感”。未来GitHub将独立运营。

GitHub新首席执行官纳特·弗里德曼(Nat Friedman)在接受采访时表示，在很大程度上这与微软保持LinkedIn的独立性相似。当然GitHub最终将成为微软不断增长的商业云业务以及Office 365和Dynamics 365等产品的一部分。

如果可能的话，微软希望GitHub能够更好地成为GitHub，弗里德曼说。

Wanstrath表示，GitHub几年来一直在与微软打交道，所以这次收购渊源已久。他表示，这两家公司有着共同的使命，即能够帮助开发者提高效率，增强协作。

（原标题：GitHub was also talking to Google about a deal, but went with Microsoft instead）