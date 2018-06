传GitHub也和谷歌谈判卖身，但微软出价太高了

据国外媒体报道,当地时间周一微软宣布以价值75亿美元的股票收购代码托管平台GitHub,但消息人士称此前几周GitHub还与谷歌等公司就收购进行了谈判。

据悉,最终GitHub联合创始人Chris Wanstrath选择微软是因为他与首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的关系非同一般。据知情人士透露,目前GitHub年营收约3亿美元,而微软的收购则溢价25倍。

微软并不是唯一一家竞购GitHub的公司,熟悉交易谈判的人士表示,Alphabet旗下的谷歌最近几周也在与该公司谈论收购事宜。

据熟悉这一过程的其他几位知情人士透露,关于谷歌收购GitHub的商谈持续了几周,但最终并未达成一致,这表明微软的出价足以让谷歌陷入困境。据知情人士透露,GitHub过去也曾吸引了亚马逊等公司的收购兴趣。

据一位参与此次交易的人士透露,微软对GitHub的收购较该平台年度营收溢价25倍。据一位人士称,该公司计算代码共享服务的年收入约为3亿美元。去年8月,该公司表示其年运营营收为2亿美元,而在10月份,该公司表示仅其企业服务年预订量就有望突破1亿美元。

谷歌和微软拒绝对此次收购过程发表评论。

近年来,Windows部门市场份额下滑,推动了微软以云计算服务为主导的业务重组,并促使微软寻求法其他替代方案以吸引更多开发者。拥有GitHub和LinkedIn也意味着微软现在拥有两个顶尖的专业社交网络,这对于争夺稀缺科技人才非常重要。

虽然谷歌在云计算方面取得了不少进展,但迄今为止并未进行任何大规模的收购,这与微软大举收购GitHub和LinkedIn等公司形成鲜明对比。据悉,微软在一系列收购中已经耗资260亿美元。

在某种程度上,云应用服务公司Salesforce也通过重大收购实现了业务增长。最近其以65亿美元收购软件开发商Mulesoft,后者的技术可帮助软件开发商将不同应用程序整合在一起。

为何选择微软?

一位人士表示,GitHub创始人兼前首席执行官Wanstrath出于为开发人员免费工具的愿望,限制了自己从这项服务中赚钱的努力。但由于他与首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)非同一般的关系,因此被微软的举措所吸引。自从四年前接管微软以来,纳德拉已经接受了开源软件和程序员工具,从而恢复业务增长并吸引第三方开发者。

据熟悉此事的人士称,GitHub多年来一直是诸多科技公司的收购目标,曾多次拒绝微软,谷歌和亚马逊等公司的请求。

其中一位不愿透露姓名的人士说,由于谈判是保密的,其中总部设在澳大利亚和美国的Atlassian公司和中国的腾讯公司近年来也一直在进行调查。亚马逊和Atlassian拒绝发表评论。腾讯没有回应置评请求。

风险投资公司安德森·霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)合伙人彼得·莱文(Peter Levine)表示:“业内对GitHub的兴趣由来已久。”据悉,安德森·霍洛维茨基金早在2012年就对GitHub进行了投资。莱文表示,“GitHub有很多选择,但和微软有一个真正的战略契合点。”莱文并未透露曾经接触过GitHub的具体公司名称。

安德森·霍洛维茨基金在2012年向GitHub投资了1亿美元,莱文表示,这是“我们所写过的面额最大的一张支票”。2015年,由红杉资本(Sequoia Capital)领导的后续融资活动使得GitHub估值超过20亿美元。

一位知情人士表示,在过去的24个月中,纳德拉凭借其关于GitHub在微软内部的发展愿景赢得了Wanstrath的“好感”。未来GitHub将独立运营。

GitHub新首席执行官纳特·弗里德曼(Nat Friedman)在接受采访时表示,在很大程度上这与微软保持LinkedIn的独立性相似。当然GitHub最终将成为微软不断增长的商业云业务以及Office 365和Dynamics 365等产品的一部分。

如果可能的话,微软希望GitHub能够更好地成为GitHub,弗里德曼说。

Wanstrath表示,GitHub几年来一直在与微软打交道,所以这次收购渊源已久。他表示,这两家公司有着共同的使命,即能够帮助开发者提高效率,增强协作。

