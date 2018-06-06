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美股秋季调整：Facebook和谷歌母公司将被调出科技板块

2018-6-6 17:27:45来源：凤凰科技作者：霜叶责编：浮生评论：

据路透社北京时间6月6日报道，今年秋季早些时候华尔街将再次迎来震荡，不过原因不同于今年2月份。

今年秋季华尔街震荡的罪魁祸首，将是板块的重新划分，这意味着部分最热门的股票——例如Facebook和谷歌母公司Alphabet——将由传统的科技板块调整到电信和媒体板块。

全球产业分类标准（以下简称“GICS”）的大规模改版，意味着追踪电信、科技和非必需消费品的基金，将被迫在9月28日前买卖价值数十亿美元股票，调整它们的持股。

虽然这些变动不大可能像2018年初的全球不确定性那样打击股价，短时间内指数基金间如此巨额资金的变动，肯定会引起股价波动。

为了确保平滑过渡，各大基金公司已经未雨绸缪，积极筹划。Double Diamond投资集团总裁安德鲁·博德纳（Andrew Bodner）表示，“部分股票可能出现净卖出，这将是一种暂时现象，对于许多股票来说，这是一个好的买入机会。”

GICS由标准普尔道琼斯指数和摩根士丹利资本国际公司维护，被基金经理广泛应用，它把公司分为11个板块。2016年房地产板块被从金融服务板块中分离出来。今年秋季板块的变化，也反映了产业的不断变化。

Facebook和Alphabet将脱离信息科技板块，划入通信服务板块——与AT&T和Verizon Communications为伍。非必需消费品巨头迪士尼、Comcast、Netflix等也将加入重新划分的通信服务板块。

通信服务公司在标普500指数中的占比将达到10%，而之前电信板块的占比仅为2%。

Thomson Reuters Lipper的数据显示，美国科学和科技ETF（交易所交易基金）规模为780亿美元，许多基金将必须出售持有的Alphabet和Facebook股票。资产规模达约40亿美元的电信ETF，将必须购买这些公司的股票，同时出售AT&T、Verizon等公司的股票，这可能会造成股价震荡。

美国银行最近在报告中警告称，受Alphabet、Netflix、Facebook等热门股票的影响，这一变化将使新划分的通信服务板块比其他板块的买空程度更严重。

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关键词：Facebook谷歌

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