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百度百科推本人词条编辑服务，更方便修改自己的百科

2018-6-6 17:45:59来源：IT之家作者：溪风/实习责编：溪风/实习评论：

IT之家6月6日消息 很多人习惯用百度查各种资料，搜索结果排名前列的，通常有百度百科相关词条。有网友在网上搜索自己名字，发现自己的百科词条有错误，但无法快速修改完善。如今，百度百科新推出的本人词条编辑服务，提供了更好的解决方式。这回，再也不用担心别人乱改你本人的词条了。

举例来说，如果你发现自己的人名词条，出现错误或者不够完善，就可以免费申请这项服务。当然，词条仍然是开放、人人可编辑的，不会被本人垄断。

那么本人申请这项服务后，有什么特权呢？官方介绍，完成身份认证且签署承诺函后，对于普通内容，本人无需其他材料佐证，即可编辑提交。对于涉及成就、评价、学术代表作等风险较高的内容，可上传线下证明材料（身份证件、获奖证书、资质证书等）等，作为词条参考资料（身份证、护照、户口本除外）公开展示。

申请流程方面，官方提供了流程图。据IT之家体验，在百度百科搜索“本人词条编辑服务”，可看到申请入口。首先是了解规则，即回答5个问题。其中第1个问题，“本人词条编辑服务收取费用吗？”，官方来了个重要的事情说4遍，ABCD选项都是免费。然后绑定本人词条义项（注：例如“张杰”词条有129个义项可供选择），上传证明材料图片，再填写手机，这样就完成申请了。注意绑定词条时，如果没有收录，需要先创建词条。

官方资料显示，承诺函将展示在词条名下方，显示为“本词条内容由×××本人参与编辑，×××已经签署保证函，承诺对其编辑的内容真实性负责，如有疑问欢迎举报”。

此外，通过本人上传的证明材料右上角，将有特殊符号标记。在词条的历史版本页，由本人账号编辑的版本，也有标签进行标记。

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关键词：百度百度百科

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