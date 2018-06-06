微软买下“同性社交网站“GitHub：是时候重新爱上这两家公司了

美国时间本周一，GitHub作价75亿美元卖给了微软。

Github此前最后一次融资估值20亿美元，所以这个收购价高出了不少。根据微软声明，收购流程预计年底走完，微软副总裁纳特·弗里德曼将取代GitHub现任CEO克里斯·万斯特拉斯的位置，后者则加入微软公司，向微软的二把手，云业务的总负责人斯科特·格斯里汇报。

“直到微软另有安排”，GitHub都将保持公司独立。

在消息公布后，不少Github用户表达了不满和担忧。不少人表示自己要立刻从Github迁走。竞争对手 Gitlab的数据显示，从Github迁移过来的用户今天暴增。

不过四、五位数的迁移和GitHub千万级用户量相比，只占极少数。

Github成立于2008年，是一个提供代码托管、版本控制，允许来自天南海北的用户为同一个软件项目贡献代码的平台。

在创业初期，Github谨慎扩张、用工程师文化管理销售团队，并通过自创工具远程管理，建立了独特的企业文化，也让公司快速发展，估值不断提升。上线后没过几年，GitHub发展成了全球最大的程序开发者社区。

这个网站亲历了许多知名项目的诞生：2012年比特币正式开源；2009年5月底，Node.js正式发布，受到前端和后端人士的追捧；2015年苹果的新编程语言Swift开源；2016年阿波罗11号代码开源；2017年TenserFlow 1.0发布——他们无一例外都选择在GitHub上开源。

伴随着一个个里程碑事件，这家代码托管网站的用户量也在不断突破——在2017年，用户提交了超过2.9万亿条代码，Pull Request总量也突破了1亿。2018年，GitHub预计用户总量将达到2700万，项目总数超过了8000万。

但与数据增长相对应，GitHub的问题也在不断积累。

在洛杉矶工作的工程师Parker对PingWest品玩表示，最近Github的用户体验越来越差，而公司似乎并没有花费足够精力在提高用户体验上。2016年底有Github用户发表公开信，批评平台忽视创新，正在变得平庸。

此外，更实际的问题是，Github的财务状况并不乐观。这是一个依靠免费增值实现收入的公司，用户量确实多，但付费的大企业和高级用户只占少数，大部分需求少、规模小的个人用户并不一定要付费，但若让这些用户不满意，GitHub仍会收到质疑。

技术人士往往比较理想主义，用户巴不得GitHub一辈子保持中立免费，“最好做一个非营利机构，但这不切实际。”工程师Parker说。

在2016年，彭博曾披露了GitHub当年的财务数据，显示这家公司的烧钱速度惊人。程序员Moritz Plassnig根据这些数据写了一篇博客，认为如果Github继续这样烧钱，将仅能维持20个月。

巧合的是，今天的收购新闻距当时正好过去了20个月。

和GitHub卖身纯粹的理由相比，微软收购它有着更长远和似乎更“高尚”的意图。

2015年，我们写了一篇文章《重新爱上微软的时候到了》。标题有点做作，不过想说的很简单：这家公司换了个技术导向的CEO，也转变思路从卖软件变成说服开发者使用自己的服务，而且还积极拥抱开源社区。这样一家微软，不像十几年前的样子，还挺可爱的。

在开源代码托管领域，Github是绝对的领导者；在云计算领域，Azure是相当有竞争力的选手。如今收购Github后，你能看出微软可能的企图：当GitHub的典型用户选择云平台时，让Azure成为他们的首选。

不少批评者指出微软过往封闭和反对开放的历史，有人拿出微软钱CEO史蒂夫·鲍尔默曾形容开源系统Linux是“癌症”的黑历史说事，认为微软很可能会毁掉Github。而另外一些人则担心开源平台投身巨头会再次陷入垄断。

的确，微软十几年的经典策略，就是将所有用户捆绑在自己的生态里。但这已经是上一个时代的事情了，自从纳德拉就任CEO以来，微软的封闭思维在公司内早已销声匿迹。主要原因在于PC不再是主力设备，所以微软的拿手菜PC操作系统地位不如以往。在纳德拉带领下，微软的Windows系统转变成免费升级，公司也开始转向发力云服务。

至于开源，微软非常拥抱开放业界，一改之前鲍尔默对Linux的态度，甚至让Visual Studio支持了Linux、iOS和Android应用开发。其实Github今年发布数据显示，微软的Visual Studio Code项目在GitHub上拥有超过1.5万名贡献者，超过了前端著名项目React-Native，以及深度学习领域的当红炸子鸡TensorFlow。

不断强调拥抱开源，这次微软真正以行动付诸实际。拿下GitHub，假设微软没有恶意，这笔交易意味着这家公司想要与过去黑暗时期的彻底交割。在收购公告中微软也强调，将微软的资源接入GitHub，将为更多企业开发者带来利益，微软将不会改变GitHub社区开发者优先文化，继续支持其独立运营。

“在2018年还以封闭为由讨厌微软，这事有点太2001了。”有程序员在Twitter上说。

纳德拉清楚地记得，鲍尔默在微软的25周年庆大会上镇臂高呼。那是当天的最后一场演讲，上任CEO没多久的鲍尔默站在台上，汗湿透了衬衫，对着台下的微软同事高喊：开发者！开发者！开发者！(Developer! Developer! Developer!)

鲍尔默是微软——如果不是计算机历史上——屈指可数的优秀软件销售大师。或许在他的心中已经燃起了一颗小火苗：销售已经过去，开发者才是未来。

那次演讲的13年后，从在线和云业务，两个曾最不被看好部门成长起来的纳德拉，接过了微软这条大船。

多年之后，无论纳德拉戴着伟大还是平庸的评价从微软退休，他都知道：鲍尔默有心做出但无力行动的承诺，他兑现了。