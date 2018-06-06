京东618罗技键鼠盛典：全场每满99减15，上不封顶

京东618今天迎来超级品牌日，几乎全品类各品牌都推出了相应的优惠活动，其中罗技盛典全场满减，每满99减15、上不封顶，点此购买。

活动仅此一天，参与活动的商品包含鼠标、键盘、耳机、音箱等品类，其中M590鼠标、K840机械键盘等特惠折上折，RNG冠军同款折完再减，Jaybird系列蓝牙耳机领券最高立减500元。

部分特惠商品具体优惠信息见下。