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京东618罗技键鼠盛典：全场每满99减15，上不封顶

2018-6-6 18:36:31来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

京东618今天迎来超级品牌日，几乎全品类各品牌都推出了相应的优惠活动，其中罗技盛典全场满减，每满99减15、上不封顶，点此购买

活动仅此一天，参与活动的商品包含鼠标、键盘、耳机、音箱等品类，其中M590鼠标、K840机械键盘等特惠折上折，RNG冠军同款折完再减，Jaybird系列蓝牙耳机领券最高立减500元。

image.png

部分特惠商品具体优惠信息见下。

商品名促销信息到手价购买链接
G304 LIGHTSPEED无线游戏鼠标每满99减15省45元，领券价更低304点此购买
Anywhere 2S 无线鼠标 黑色满减省60元，领券价更低359点此购买
G533 无线 游戏耳机满减省105元，领券价更低644点此购买
G102 Prodigy 游戏鼠标 白色满减省15元，领券价更低100点此购买
G903 LIGHTSPEED 无线游戏鼠标满减省120元，领券再减30元719
点此购买
G933 无线游戏耳机满减省150元，领券价更低849点此购买
G102 Prodigy 游戏鼠标 黑色满减省15元，领券价更低114
点此购买
G703 LIGHTSPEED 无线游戏鼠标满减省15元，领券价更低510点此购买
G29 力反馈游戏方向盘满减省360元，领券价更低1954点此购买
G512 RGB机械键盘满减省90元，领券价更低579点此购买
G613 LIGHTSPEED 无线机械键盘满减省75元，领券价更低504点此购买
G910 RGB 游戏机械键盘满减省150元，领券价更低899点此购买
JAYBIRD RUN air 无线蓝牙运动耳机领券立减260元1439点此购买
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