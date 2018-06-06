京东618罗技键鼠盛典：全场每满99减15，上不封顶

京东618今天迎来超级品牌日，几乎全品类各品牌都推出了相应的优惠活动，其中罗技盛典全场满减，每满99减15、上不封顶，点此购买。
活动仅此一天，参与活动的商品包含鼠标、键盘、耳机、音箱等品类，其中M590鼠标、K840机械键盘等特惠折上折，RNG冠军同款折完再减，Jaybird系列蓝牙耳机领券最高立减500元。
部分特惠商品具体优惠信息见下。
|商品名
|促销信息
|到手价
|购买链接
|G304 LIGHTSPEED无线游戏鼠标
|每满99减15省45元，领券价更低
|304
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|Anywhere 2S 无线鼠标 黑色
|满减省60元，领券价更低
|359
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|G533 无线 游戏耳机
|满减省105元，领券价更低
|644
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|G102 Prodigy 游戏鼠标 白色
|满减省15元，领券价更低
|100
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|G903 LIGHTSPEED 无线游戏鼠标
|满减省120元，领券再减30元
|719
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|G933 无线游戏耳机
|满减省150元，领券价更低
|849
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|G102 Prodigy 游戏鼠标 黑色
|满减省15元，领券价更低
|114
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|G703 LIGHTSPEED 无线游戏鼠标
|满减省15元，领券价更低
|510
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|G29 力反馈游戏方向盘
|满减省360元，领券价更低
|1954
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|G512 RGB机械键盘
|满减省90元，领券价更低
|579
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|G613 LIGHTSPEED 无线机械键盘
|满减省75元，领券价更低
|504
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|G910 RGB 游戏机械键盘
|满减省150元，领券价更低
|899
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|JAYBIRD RUN air 无线蓝牙运动耳机
|领券立减260元
|1439
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