苹果在发布会上没提到的iOS 12小秘密，我来告诉你

尽管6月5日凌晨的苹果WWDC 2018开发者大会上，我们没有能如愿见到任何苹果新硬件，但这场两小时的发布会仍然带给我们很多新鲜内容，要说其中最受关注的，莫过于这一次的iOS 12新系统。

在发布会结束后，我第一时间将手边一台老迈的iPhone 6s升级到了新系统，原本以为升级后会感受卡顿和各种bug，不过在简单体验之后，这一次的系统升级给我最直观的感受是流畅。

虽然具体数据不会像发布会上说的「启动速度提升了40%」，「键盘相应提升了50%」，「相机启动提升了70%」这样精确，但毫无疑问的，我这台机器从iOS 10升级到iOS 12之后的流畅度更高了，这从侧面印证了苹果敢从iPhone 5s开始升级的底气很足（下面附带iOS 12支持设备名单），在升级体验过后，我也发现了官方没有详细提到的一些特性，在这里和大家分享。

自动填充短信验证码

如果你是忠实的iPhone用户，你可能遇到过的一个看似很小却挺麻烦的事情。在注册app或者需要安全验证时，每一次手机收到验证码都得手动填写或者从短信中复制&粘贴，虽说不是多大的问题，但时间久了会觉得很麻烦。

iOS 12上新增了自动填充短信验证码功能，收到短信验证码后，会自动将代码识别出来并作为自动填充选项提供给你，考虑到国内的app现在大部分都采用手机短信验证的方式来登录以及找回密码，这一特性应该会让iPhone用户觉得非常贴心。当然了，安卓系统上，国内厂商早已经加入这一功能，也算是系统人性化的一部分。

新的语音备忘录

苹果在iOS 12上对语音备忘录、图书（Apple Books）、新闻（Apple News）和股票四个应用进行了重做，但是由于图书和新闻无法在国内使用，所以综合来看，使用最多的恐怕是语音备忘录。

新的语音备忘录采用了全新设计，红色录音按钮放在了触手可及的正下方，背景也用黑色进行了强调处理。

最值得注意的莫过于在打开录音后，会自动将当前所在位置作为录音的名称，若在不可用地理位置（GPS信号差或者关闭定位时），才会采用录音编号进行录音。

此外，在语音备忘录设置页面，你可以选择尺寸较小的AAC音频或者未压缩的音频大文件，对于有更专业需要的用户来说无疑是更好的选择。

官方在iOS 12中提供了「永久删除语音备忘录」的时间，你可以选择1天、7天、30天和永不删除的功能。

Siri和照片配合的新功能

iOS 12对照片进行了诸多升级，其中包括更智能的搜索和标签管理，以及独特的「For You」功能，将去年今日拍摄的照片集中展示，然后关联到照片中出现的联系人，让你更方便的分享等。

新的Siri则更进一步扩展了这一能力。由于Shortcut功能的加入，Siri如今不仅可以关联照片功能，还可以进行更高级的搜索，只用语音你就能找到对应标签的图片。

比如你不仅可以问「去年今天的照片」，还可以问「去年在XXX拍摄的照片」，「去年X月在XXX的照片」。对于照片越来越多却没有好好整理的人来说，语音指令还是相当方便好用的。

让你安心工作和休息的「屏幕时间」

还记得五月份曾出现在Google I/O开发者大会上的用来记录手机使用习惯的统计应用吗。在iOS 12上，苹果也有了类似的功能，官方将这一功能称为「屏幕时间」（Screen Time）。

在屏幕时间里，你可以查看到点亮屏幕时的每一个app打开时间，使用时长，并且有针对性的把成瘾的app设定时间锁。更直接的，你不但可以单独设定某个app，还可以设置某类app，在你休息或者不想被打扰的时间段，这一类app都会被锁住，更重要的是，这一功能是跨平台的，也就是说一旦你在iPhone 上设置好，在iPad 上也是一样的。

都说手机是最懂你的那个，在加入屏幕时间功能后，你可以总结出一份关于自己的生活习惯的简单结论，某种程度上也会帮助你更好了解自己。

更好用的勿扰模式

从iOS 10开始，睡眠就是苹果特别关注的地方，当时在时钟里增加的「就寝」功能，可以让你对每天的睡眠作息作出更好规划。而到了iOS 12，这一功能开始和勿扰模式进行结合。

▲普通勿扰模式和Bedtime Mode 勿扰模式

打开勿扰模式之后，如今可以看到不仅有自己安排的时间，还新增了「Bedtime Mode」选项，这一功能相比原来简单的设定勿扰时间有了新的变化。

打开「Bedtime Mode」选项后，你的手机锁屏界面会更进一步降低亮度，来电和通知都不会提示，自动保存在历史记录中。

无论是Google还是苹果，如今都对电子产品对健康的影响达成共识。如何让手机成为更好的工具，不占用过多时间，让使用者更合理规划起来，从iOS 12开始，这一功能应该会给不少用户带来帮助。

快速启动二维码扫描

很多人扫描二维码都用的是微信扫一扫，虽然大多数场景下的确已经够用，但要说起来有时候下载app 的话还需要另外打开 Safari 浏览器，其实是不太方便的。

在iOS 12 上，这一次控制中心终于加入了快速启动相机并扫描二维码的功能，要说起来，直接从底部上划就能呼出这一功能要比微信来的更方便快捷，也算是一个新的变化。

iPad新手势的暗示

自iPhone X上取消实体Home键以后，手势操作的重要性逐渐凸显出来，最常用的一个莫过于从底部上划回到主页。

在更新iOS 12之后，iPad也加入了这一手势功能，任何界面下只需从下方上划就能返回主界面，从这一操作推断，苹果iOS 12也是在为新的iPad硬件做准备，因为此前就传闻的iPad将用Face ID取代指纹解锁，这一手势无疑悄悄印证了猜测。

以上就是升级iOS 12之后，我发现的一些发布会上没有详细谈到的体验。就目前的情况来看，iOS 12给人的惊喜很多，但仍然存在不稳定的情况，个别app闪退也出现过，开启某些app还有异常发热情况，如果大家手上的iPhone是备用机，那么可以升级尝鲜，但如果是主力机，不妨等待稳定版到来。