Uber宣布在欧洲推出共享电动车服务

据路透社北京时间6月6日报道，Uber周三表示，将在欧洲推出其不久前收购的共享电动车服务JUMP Bikes。这家网约车巨头试图进军其他出行方式，并和欧洲地方当局和解。

Uber在今年4月同意收购JUMP Bikes，以试图成为一家真正的综合运输公司。

“团队正在努力工作，争取在今年夏天结束前把JUMP带到柏林，我们还计划在未来几个月在欧洲其他城市推出这款服务，”Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在柏林的新闻发布会上说道。

“我们对自行车特别感兴趣，因为它可以提供方便、环保的骑行，即使是在空间有限、道路拥挤的密集城市。”他说。

Uber希望成为城市交通选择的首选应用，无论是公交车、自行车还是汽车，让人们可以在不同的服务上预定行程。

Uber此前在欧洲遭遇挫折，当地传统出租车司机的抗议演变成了暴力，法院的禁令迫使它关闭了部分服务。此外，Uber和其他叫车公司还被指在伦敦等大城市造成拥堵。

去年9月，伦敦交通监管机构决定撤销Uber的牌照，原因是Uber被认定不适合运营出租车服务。目前，Uber正与该决定进行斗争。它已经开始与伦敦当局分享其庞大的出行数据，以帮助解决拥堵问题。

科斯罗萨西表示，该公司计划在今年年底前在柏林推出全电动的Uber Green服务，之后登陆慕尼黑。

他说：“Uber已准备好帮助解决德国城市面临的挑战，如空气污染、拥堵、发展绿色出行解决方案等。”

今年1月，科斯罗萨西表示，他将专注于负责任的增长，以终结人们对Uber为了增长而“不择手段”的印象。

JUMP电单车可以通过智能手机应用解锁和上锁，通过GPS定位。由于采用无桩模式，它可以停在任何公共自行车停放点，避免了其他许多共享单车公司面临的基础设施成本。

JUMP是共享单车现象的一部分。在横扫中国各大城市后，这种出行模式已经登陆美国。