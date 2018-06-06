《全境封锁》、《死亡细胞》等佳作Steam历史最低价促销：仅1.4折起

今天是星期三，Steam开启了瑞典发行商特惠，其中《全境封锁》、《死亡细胞》等佳作等佳作历史最低价促销中，全场最低1.4折起，有兴趣的朋友不要错过！

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主要促销内容：

《全境封锁》降价80%仅41元：

《全境封锁》是一款射击类游戏，本作根据著名军事小说家汤姆克兰西的同名小说改编，讲述美国遭遇一场超规模的生化瘟疫侵袭，瘫痪了社会，全面瓦解了医疗、物流、能源等职能部门，整个国家陷入人人自危的状态。

玩家所扮演的精英执法人员，来自特别行动部“The Division”专门负责疏导难民，打击犯罪，在稳定危局恢复秩序的同时还步步进逼幕后真相，执法组不依赖外部条件独立运作，其持续作战能力完全仰仗就地补给。

该游戏除了本体，还有一个黄金版，目前降价80%仅售71元。

该游戏有11个DLC，目前均保持原价销售。

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《猎人：野性的呼唤》降价25%仅66元：

《猎人：野性的呼唤》是一款由Avalanche Studios开发的第一人称射击打猎游戏。本作为玩家提供一个美丽开放且充满生机的自然世界，打造身临其境的个人狩猎经历。从雄伟的野鹿再到令人敬畏的野牛，从无数的鸟类再到昆虫，整个真实的自然生态系统都将呈现在玩家眼前。

游戏内设有50平方英里的自然区域，除了包含单人模式，游戏最多还支持8人联机合作。

该游戏有9个DLC，其中5个免费，剩余4个均保持原价销售。

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《模拟山羊》降价76%仅9元：

《模拟山羊》是一款动作类的搞怪游戏，游戏中玩家将控制一只山羊进行一系列的破坏活动。山羊可破坏在你视野内一切东西，你可以得到相应的分数。如果在破坏东西之后再来点特技动作，如后空翻和360度转体，你就会得到更多分数。

游戏中还有一些有趣的BUG会让游戏体验变的有趣！和其他被bug毁掉的游戏不同，该游戏bug才是游戏最大的亮点。游戏的核心玩法比较简单。游戏将能给我们带来欢声笑语。

该游戏除了本体，还有一个年度版（含本体+全部销售中的DLC），目前降价78%仅售28元。

该游戏有5个DLC，其中1个售价未知，剩余4个均降价77%分别售价5-6元不等。

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《死亡细胞》降价34%仅46元：

《死亡细胞》是由来自法国的开发商Motion Twin制作的一款类银河战士恶魔城风格的（Metroidvania）独立游戏。

本作在Metroidvania的基础上融合了roguelike，最大的特点是没有存档检查点，一旦死亡，就需要从头开始，从头面临全新的挑战。在游戏中玩家扮演一群“有意识的细胞”，在这个不断变化的岛屿上，死亡只是开始，岛屿中同样也隐藏着惊人的秘密等待你去挖掘。

该游戏除了本体，还有一个游戏原声合集包（含本体+“游戏原声”DLC），目前降价45%仅售60元。

该游戏只有1个“游戏原声”DLC，目前保持原价21元销售。

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