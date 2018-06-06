RIO和六神联名推出花露水鸡尾酒，喝完能驱蚊吗？

崂山白花蛇草水已经无法满足爱作死的网友了。每逢蚊子密密咬的夏天到来，就有人好奇花露水喝起来是怎样的酸爽。

今天凌晨，RIO和六神合作推出的花露水鸡尾酒在天猫旗舰店限量发售，5000瓶17秒就抢光了。没抢到的网友在微博上嗷嗷乱叫，感觉好像刚错过了一个亿。

据RIO的电商总监唐慧敏介绍，在预热期间，这款新品就已经吸引了近万名天猫消费者收藏或直接加入购物车。现在即使RIO董事长想要一瓶都没了。

这次脑洞劈叉的跨界合作是由天猫的“国潮行动”促成的。据称 RIO和六神团队经过了3个月时间的配方研究和测试，最终做出成品。

大概在5月底，天猫将RIO六神花露水鸡尾酒带到了在香港举行的葡萄酒及烈酒展会（Vinexpo），微博上也因此有了路透照。一个空瓶甚至在淘宝炒到接近400元。

将两种差别如此之大的液体混为一体，花露水鸡尾酒成功引起了网友们的兴趣。大家纷纷举手发问：是不是喝了就能由内而外地驱蚊了？

鸡尾酒跟原装的六神花露水包装极为相似，放一起稍不留神就能拿错。据提前尝过的“周到上海”编辑称，这款鸡尾酒的味道闻起来也跟六神花露水一模一样，但是口感并没有想象中恐怖。

入口酸中带甜，是柠檬+西柚+薄荷的味道，最后留在口腔内的是满满清凉。

除了花露水味的鸡尾酒，天猫这次的“国潮行动”还带来了其他奇葩的朋友，包括有周黑鸭的口红、中粮福临门的卸妆油、泸州老窖的“顽味”香水，和卫龙的辣条粽子。

这些跨界新品都在5月或更早就已经面世，其中辣条粽子更是堪称“断货王”。

这种脑洞大开的跨界营销，给品牌带来了“有趣好玩”的新鲜感。尤其对泸州老窖和六神花露水这样的传统国货品牌而言，这也是吸引年轻消费者的一次圈粉尝试。

没抢到的朋友不必心急，官方消息称，6月25日，RIO六神花露水鸡尾酒会再次在天猫旗舰店发售。在那之前，先闻着花露水解解馋吧。