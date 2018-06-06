5G手机将问世，现在还有必要换新机吗？

相信关注5G的人都听过到这样的消息，明年下半年第一批5G手机将会量产，正式投入市场大量使用。5G快到飞起的网速，对于手机用户而言也是相当具备吸引力的，毕竟，想体验5G火箭般的速度，可以不换SIM卡，但必须要换手机哇，那么，大家是现在购买新款手机呢还是等5G手机量产再换呢？

对于大家都存在的这个困惑，笔者今天就来分析下，大家且看且定心，该买的就买，该换的就换，毕竟量产归量产，但真正普及还没有那么快。

首先，从运营商角度而言，虽然明年下半年就会有首批5G手机上市，但三大运营商的5G规划并没有那么快，从之前三大运营商公布的一些试点城市来看，要想优先使用5G手机，必备的条件是你得在运营商的试点城市内，而且刚开始试水，效果也许会跟想象有所差距，所以要想真正体验5G还是需要一段时间的。

之前业内人士对此也表示，最初推出的5G服务与运营商、制造商等描绘的5G应用会有差距，但消费者肯定能够感受到更快的速度，终端厂商也会迎来期待已久的换机市场。只是短期内大多数5G手机都是试水之作，难成潮流，4G手机仍将是市场主力。

其次，5G技术本身标准也还没有完全确定。目前关于5G的很多规格参数都只是停留在纸面上，并未真正落实。目前业内相关企业跟机构都在积极推进5G各项参数标准的过程中。

就目前的情况而言，5G想要正式开始商用，起码要等到2020年之后。按这个进度来说，5G手机普及起码也要到2020之后，在5G基本商用稳定之后，更换5G手机，体验会更好。

因此，如果有需求的话，现在换新机也是比较合适的，不必非等5G手机的到来。此外，4G未来几年还是会有较好表现，当5G出来后，4G手机并不会说立马就不能用，应该会4G、5G共存。

当然，如果就是想第一时间体验到首发的5G手机，非换不可，也可以哟，毕竟换手机这件事不只看钱还看心情。