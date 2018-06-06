富士康寻求实现业务多元化，降低对苹果依赖

据路透社北京时间6月6日报道，由于智能手机市场疲软和苹果实现供应多元化，靠着为苹果代工制造iPhone手机起家的富士康在尝试再造自己。

富士康的业务已经不再仅仅局限于为其他厂商代工制造产品。

由于收购夏普，富士康一跃成为全球顶级显示面板制造商。它的投资对象还包括自动驾驶汽车创业公司和癌症研究。

但是，由于自去年末以来股价下跌约20%，富士康面临对外界展示它能够把新兴业务打造成增长动力的压力。富士康目前市值为510亿美元，是中国台湾地区市值第二高的公司。

收购夏普和部分最近的投资交易——包括本周公布的夏普3600万美元收购东芝PC业务的协议，都表明生产自主品牌产品是富士康多元化策略的一部分。

富士康董事长郭台铭特别助理胡国辉（Louis Woo）在一次采访中向路透社表示，重要的是向企业提供“综合解决方案”的计划，其中包括硬件以及云计算等软件服务。

胡国辉把这称作是一种“全新商业模式”，对规模较小的企业以及医院等机构更有吸引力，它们有较高的技术要求，但自己又不能满足这些要求，“我们为许多客户建设了数据中心，但我们并非以提供数据中心服务闻名。由于我们具备所有元素，未来我们将整合这些元素，向企业客户提供技术服务”。

富士康还认为，它可以充分利用其传统优势，向其他制造厂商销售“智能制造”服务，其中包括完全自动化的工厂。

胡国辉承认，这不可能在一夜之间成为现实——部分业内分析师也这么认为。

元大投资咨询公司分析师文森特·陈（Vincent Chen）表示，“目前，代工制造要转向新模式非常困难。”

富士康必须小心地留住现有客户，尤其是苹果——据估计苹果仍然占到富士康营收的半壁江山。市场研究公司Trendforce分析师博伊斯·法恩（Boyce Fan）表示，进入如此多不同领域，“肯定存在风险，但这对于富士康找到下一个增长机遇非常关键。”

健康科技

郭台铭在富士康的庆典活动上，将把健康称作一个新的重大机遇。

富士康的技术优势是夏普的高分辨率成像和显示技术，它们利用新一代的8K标准，将被应用在内窥镜等医疗成像设备上。

胡国辉表示，郭台铭还在宣扬智能马桶——可以“兼职”医疗诊断设备，传感器可以将数据传输到云计算环境中进行分析。这有助于发挥富士康在5G无线通信设备方面的优势。

进军这些新领域成本不菲，通过使旗下主要子公司之一富士康工业互联网股份公司在上海股票交易所上市，富士康将为下一步的发展奠定财务和政治基础。

富士康计划通过上市募集人民币272亿元，为智能制造、云计算、数据中心、5G技术等领域的新计划提供资金。多家中国国有公司将参与富士康工业互联网股份公司上市交易。

目前，富士康工业互联网股份公司相当大一部分营收来自很平凡的产品，例如手机外壳和中框。富士康工业互联网股份公司通过上市募集资金的大部分，将用于智能制造。

夏普也将发行价值18亿美元的新股票，回购优先股。

富士康的核心显示业务也需要巨额资金，在中国和美国开设新工厂将耗资约200亿美元。

小米模式？

目前尚不清楚富士康如何使自己的产品进入主流消费电子产品市场。

法恩表示，富士康可以完成更多交易，以获得成熟品牌，“它将尝试使用任何成熟品牌”，而非尝试打造富士康品牌。今年早些时候，富士康收购了美国知名计算机配件厂商贝尔金。

文森特·陈表示，小米可能成为富士康模仿的对象。他说，小米不仅仅销售其手机和其他产品，也有一系列配套服务。

但胡国辉对此表示了谨慎，“我们在探索如何进入这一领域，而不会与当前的客户形成直接竞争关系。”

法恩表示，他预计富士康不会有大动作，“我认为富士康将致力于强化代工业务，把新业务整合到其核心业务中”。