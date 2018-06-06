《复仇者联盟4》新片场照与原画，黄蜂女打响指幻视变幽灵

随着《复仇者联盟4》宣布今夏补拍，不少新的物料出现，比如昨天那张疑似海报（原帖已被移除令人遐想），今日又有亚特兰大（补拍所在地）场地公司发布的最新片场照，黄蜂女片场视频，以及幻视原画。

黄蜂女片场视频：

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黄蜂女演员伊万杰琳·莉莉在视频中先是做了个打响指动作，然后吐槽了网络喷子，主张网络中立性，随后说道了大反派灭霸，这是超级英雄正在做的大事件，然后又说道了《蚁人2》这部电影，除了汉娜·约翰·卡门扮演的盗取量子科技的反派“幽灵”，还有劳伦斯·费舍伯恩扮演的三代“歌利亚”比尔·福斯特，即是说MCU将加入歌利亚这个角色。

▲汉娜·约翰·卡门扮演的盗取量子科技的反派“幽灵”

▲劳伦斯·菲什伯恩扮演的三代“歌利娅”比尔·福斯特

幻视原画：

这批印有“内部使用”的幻视原画显示，幻视变身为幽灵造型，在漫画原作“西海岸复联”大事件中，幻视的确被复活过，而且同样是这样的幽灵造型，所以电影版可能采用了同样设定，尤其是Shuri已经提取了幻视的资料，虽然并不完整，但幻视毕竟是机器人。

之前《复联4》片场照还出现了戴着眼镜的幻视，包括女巫也将回归，但这个幻视和女巫应该是另一个时空的，幽灵幻视则是《复联4》中的当前版本。

与此同时，剧组成员发布了一张片场照，虽然是去年12月拍摄的照片，但可以发现克里斯埃文斯已经是经典版“美国队长”造型，灭霸的响指保留了初代复联成员可能就是为了呼应《复联》第一部，复联集结以做好时空穿越的准备。

▲《复仇者联盟》纽约大战洛基

另外，亚特兰大场地公司发布了《复联4》最新片场照，他们保留了大量当年《复联》第一部纽约大战的场景建设，而本次《复联4》就集中在这个场景，看来蚁人的量子时空穿越，钢铁侠的BARF平行时空通讯设备有用武之地了，加上还有惊奇队长加盟，浩克可能如影片所说将和班纳更好的融合，高智商浩克登场。

▲《复仇者联盟4》片场照

▲《复联4》灯光剧组队服，其中包括《复联4》Logo，紫色

▲《复联4》疑似海报

《复联3》《复联4》预算高达10亿美元，其中包括大量场景建设（破坏），比如纽约大战，不过亚特兰大市因此也获取了很多旅游商机，《复联4》大部分角色都将回归，不过会比《复联3》更加真的悲伤，至于剧情如何，静待明年5月3日影片上映。

更多片场照：