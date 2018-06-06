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传文化部备案网关闭国产游戏备案，业内：情况属实

2018-6-6 21:46:54来源：新浪科技作者：李诗韵责编：阿迷/实习评论：

今日网传“文化部备案网站关闭了国产游戏的备案，只做进口游戏”。对于该消息，新浪财经向多方信源打听，中国文化市场网确实关闭了国产游戏备案端口，只剩下进口网络游戏审查的端口。

今日游戏圈广泛流传一则消息，称文化部备案网站关闭了国产游戏的备案，只做进口游戏。消息称该事件与此前今日头条和腾讯的“大战”相关，系因今日头条推送了“要多少文件才能保障网游对孩子的残害”信息。新浪财经通过多方信源打听，中国文化市场网确实关闭了国产游戏备案的端口，目前只剩下进口网络游戏审查的端口，但该事件起因是否与“头腾大战”相关并未能下定论。

据悉，目前网络游戏的上线途径大体是备案—拿到备案号—版署送审—审核通过—上司务会—拿到版号。游戏上线的第一步“备案”，需要在中国文化市场网中提供的登陆窗口完成资料的提交。而中国文化市场网隶属中华人民共和国文化和旅游部。主要职责在于拟订文化市场发展规划和政策，起草有关法规草案；对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

某新三板游戏公司备案人员向新浪财经表示，“确实昨日登陆备案系统还能看到，但今天开始不能备国产游戏和增加联运。”从其提供的图片看，登陆中国文化市场网备案网站，选择申请设立项目时只剩下“进口网络游戏内容审查”的端口。

业内人士表示，此次事件将会影响到国产游戏的上线运营，未来或许文化部备案会发展成像版号一样较难申请。而另一位业内人士也表示，相较文化部备案，版署不批版号更为燃眉之急。但无论如何“如果目前该情况如果继续下去，未来就没有（新）游戏发”，上述人士称。

据普华永道《2018-2022娱乐及媒体行业展望》报告，2017年，中国以超5.8亿的游戏用户数量成为全球游戏行业的先锋角色。而在未来五年内，国内行业收入将以9.7%的复合增长率保持增长。预计在2021年，中国将超越韩国，成为全球第二大市场。在此情况下，国内游戏行业从此前的一片蓝海如今成为厮杀激烈的红海，业内人士胶着心情不言而喻。

而对于此次事件，多位被访者均表示此前未曾接到相关通知。“事发很突然，不清楚关闭原因，具体恢复时间待定”、“没有收到正式文件，突然就关了”，目前文化部暂未给予官方回应，对于事件后续进展新浪财经将会持续报道。

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关键词：腾讯游戏今日头条

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