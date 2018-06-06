如果你很在乎某件事情，在它到来之前，一定有无法排遣的紧张。

无法排遣，网上看的、专家说的那些方法，统统失效。

对于莘莘学子而言，可能就在今天，就在此刻，因为高考就在明天。你过去三年所有的夙兴夜寐、引锥刺股、攻苦食淡、焚膏继晷……都将用未来三天来定夺它们的意义——这话不准确，应该是所有的努力都有它本真的意义。

其实我（汐元）写这一篇文章来鼓励大家，是有点惭愧的，毕竟高考并非我所擅长，否则不会经历两次。但还是要代表IT之家对我们的用户中正在为翌日那场大战的开始而惶惶不安的同学说一些话，思来想去，琢磨出两个词：专注，平常心。

先分享一个失败的经历。还记得第一年高考失败，败在一直深恶痛绝的数学上。因为我的数学始终不好，而我非常渴望它能够好，所以高中三年，我好像只认真对待过这一门课程。因为非常努力，又因为天赋不够，所以我的数学成绩很极端，当考卷简单的时候，分数可以考得非常漂亮；当考卷难的时候，又可以考得离奇差。不幸的是，我的第一年高考，数学考卷创下了省内五年难得一见的难度记录，直接终结了做过很多次的大学美梦。

后来我选择了复读，在第二次为高考奋斗的那段时间里，也曾很多次回忆起第一次失败的经历。我发现，其实被很多嘴渲染的“五年最难数学试卷”也并非真的让当时的我没有丝毫机会。其实任何一份试卷，都是有难有易，都有为你所在的水平准备的足够分数，而我们要做的第一件事情，就是“专注”于这些分数。第一年的我，失败的本质在于不专注，有杂念，倔，求“顺风顺水”的念头高过对试卷本身的关注，所以当不那么顺利的时候，就是兵败如山倒的气象。

再分享一个成功的经历，它的主题是，在专注之上，还要有一颗平常心。

这个成功的经历是我的第二次高考。复读的人在面临第二次高考时都会有更沉重的压力，但我并没有。还记得第二次高考的前半年，我将一篇文章翻来覆去看了近百遍，究竟是多少遍并不重要，那篇文章是史铁生先生的《我与地坛》，在里面，我找到了一种磨炼平常心的办法，其实对我而言就是脱离焦虑的办法。前面说过，面对数学我是会焦虑的。然后第二年，从考前到最后一门课考完，一切都很平淡，注意是平淡，不是顺利。最后一门科目考完的晚上，没有解脱的欢腾，也没有对成绩的焦虑，我选择的是安安静静陪伴一直为我付出的家人。

我这样说并不是因为第二年考了很高的分数，事实上，我第二年的成绩也只能说满足了最基本的期许。但是那一次高考，由始至终的感觉很好，很平很稳，我总结为平常心。平常心的把握总是困难的，因为人总是会患得患失，但总有一种办法能够消减不合时宜的欲望。我找到的是一篇文章，相信你也会有其他的法门。

不忘初心，不虑结果。在这里代表IT之家，愿明日即将奔赴考场的同学能够拥有专注和平常心。