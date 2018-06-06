特斯拉召开2018年股东大会，重磅消息汇总

美国加州山景城的计算机历史博物馆，是全世界计算机爱好者心目中的胜地，从最早电子计算机的雏形，到最新AI成果的落地，你都可以在这里找到痕迹。

特斯拉2018年股东大会今天也选在这里召开，用意也很明显：我就是科技世界的最新成果，且我就是科技世界的全新未来。

会上特斯拉公布了新的工厂、新的车型、新的业绩和新的……董事长……

特斯拉有了新董事长，姓马的那种

自从特斯拉破产的消息被永远印在谣言榜单上之后，不甘心的媒体们有找到了下一个自带流量的话题：马斯克下台。

当然这件事情也算是师出有名，就在这次大会之前，一名叫做Jing Zhao的特斯拉股东建议分离伊隆·马斯克的特斯拉董事长与CEO两项职务，他认为一名独立的董事长有助于更为专注于特斯拉的业务，同时也能保证特斯拉在与其它马斯克主导的企业发生业务关联时保持决策的独立性。

然后，这项旨在保持独立性的提议就被“独立”了，毕竟在绝大多数特斯拉股东看来，马斯克对这项事业的认可和经营是特斯拉走到今日的关键，而马斯克的个人影响力，也是特斯拉在如今环境下取得如此高级别认可的保障。

于是，已经担任特斯拉董事长14年的马姓领导，将继续在遥远的太平洋东岸与马云、马化腾一起捍卫马家的尊严。

Model 3越卖越多，已在美帝将BBA斩落马下

几个小时前，特斯拉官方Twitter也及时给这场大会发了个消息助兴：Model 3现在已经是美国最畅销的中等尺寸豪华轿车了！

鉴于这个消息一个月前在季度财报中特斯拉已经官吹过一次了，现在再次发布有一点炒冷饭的嫌疑，只不过对于特斯拉拥趸来说这碗饭依旧香喷喷罢了。

这是在上个月Model S成为美国最畅销大型豪华轿车之后特斯拉取得的又一个里程碑式成果，在特斯拉的官方数据中，Model 3在美国的市场占有率已经超过了奔驰C级、宝马3系、奥迪A4和雷克萨斯IS，而正在拿i-Pace说事的捷豹这种“不入流”的品牌干脆直接被无视。

马斯克表示这些数据全部收集自各厂商官方公布的市场份额数据，Model 3之所以绝对数量起来，一方面是最近产能提升之后开始快速“吞噬”之前的订单，另一方面则是Model 3在美国的价格也具备较好的竞争力。

反映在数据上，特斯拉表示本月底Model 3的产能将突破5000台/周的大关，同时最重要的知识点请大家记住：马斯克表示之前宣传的3.5万美元售价（约合人民币22.35万元）的入门版Model 3将在2019年1月正式起售。

上海工厂消息确认，无畏舰队正式起航

一度被认为将在2017年12月就落定的上海工厂今天正式被确定，特斯拉全球销售主管任宇翔在股东大会上表示，新工厂的细节会在近期被放出。

但毕竟特斯拉是一家很善于起名字的公司，比如新工厂“Dreadnought”（无畏级战舰）的名字就让人意识到了，这家工厂在马斯克回火星的时候时是一定要带走的。

于是为了在火星上也能生产特斯拉，Dreadnought工厂的一个特点是同时能够生产电池和制造整车，这也是特斯拉第一次在美国本土之外部署工厂。

希望上海工厂能够尽快把在华特斯拉Model 3的售价拉低至竞品水平，这也会是两年后新造车运动大戏中最有分量的一幕对决。

白色Roadster 2首次亮相，SpaceX选装包让它更强

特斯拉要搬去火星不是我说的，是他们自己说的，在本次大会的门口，特斯拉第一次展示了白色涂装的Roadster 2超跑。

仔细看看这张脸，你会发现它长得和《星球大战》中的暴风兵一模一样，我们有理由相信，特斯拉将成为星球大战故事进化的鼻祖……

这是Roadster 2自去年发布会公开了灰色、红色两种配色之后首次出现全新的配色，与之一同公开的消息是，特斯拉将在发售之时为Roadster 2提供一项名为SpaceX的性能选装包。

Roadster 2发布之时创造了大量的性能记录，但由于其它对手的疯狂反扑，类似Rimac之类的电动超跑品牌在性能上已经逐渐占据优势，以马斯克追求极致的性格，再给Roadster添砖加瓦也是情理之中的事情。

我们能等到什么？0-100km/h在2秒之内肯定能算一个。

Model Y的官方图惊人翻倍，特斯拉下一款车呼之欲出

有一个全世界都知道的消息，还有一个全世界都不知道的消息。

都知道的：特斯拉下一款车是Model Y。

都不知道的：Model Y长什么样。

在这之前，特斯拉只公布了一张Model Y的正面轮廓照，这次马斯克把它转了45度，变成了头部斜侧照，两张照片共同的特点除了熊猫配色之外，还有一点就是反正你也看不清楚。

但不开玩笑的讲，前方布局的轮廓还是明显参照了当下的Model X产品，而挡风玻璃倾斜的角度更大，也会让车辆的跨界感和流线感都更为强烈。

马斯克在现场表示，Model Y的一大特点是不会使用一点皮革，他甚至开玩笑说“Model Y有没有方向盘也并不好说”，Model Y已经确定将于明年上半年发布，除了之前马斯克说的3月15这个好日子之外（消费者协会：你是认真的么？），今天又放出了可能会在第2季度发布的消息。

作为特斯拉家族体型最大的选手，Semi卡车也被确认将会有新型号发布。

而最后的彩蛋是，特斯拉将在5年左右再发布一款小型化的产品，难道连Smart的生路也不愿放过？

以上就是今天特斯拉股东大会大家可能感兴趣的部分内容，而此时的我正在Computex 18大会的媒体室里给大家赶这篇稿子，作为传统的全球3大电脑展会之一的台北国际电脑展居然没有任何车辆相关的亮点技术公布，不免让人唏嘘感叹技术脉搏跳动的快与无情。