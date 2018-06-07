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中国投资者向韩国科技界投资5亿美元：涉及芯片机器人等

2018-6-7 6:29:20来源：凤凰科技作者：扬帆责编：白猫评论：

据《韩国先驱报》北京时间6月6日报道，韩国贸易、工业和能源部周二表示，韩国通过部长级圆桌会议从中国投资者吸引了约5亿美元的科技投资，涉及的领域包括芯片、生物技术、汽车和机器人等。

此次部长级圆桌会议于周二举行，邀请了12家中国投资者，包括芯片公司长电科技、生物科技公司伊美尔、福建锐高新能源公司、北京汽车、新松机器人、内容提供商华谊嘉信和星际互娱。

图：芯片

此次投资的形式多种多样，如独资、与韩国公司合资、股份投资等。据悉，一些中国公司决定与韩国合作，目的是利用韩国的多项自由贸易协议，进军美国、欧盟和东盟。

韩国工业部长Paik Un-gyu出席了此次圆桌会议，该会是去年12月中韩峰会的后续举措，当时两国同意促进双方的经济交流。

自峰会以来，来自中国的投资在今年第一季度猛增至10亿美元。而在去年，由于萨德问题，中国对韩国投资曾大跌60%至8.10亿美元。

Paik在圆桌会议上表示，随着紧张气氛缓和，合作氛围在东北亚地区形成，此时是韩国和中国扩大投资和合作的黄金时期。

“新的产业需要共同制定全球标准、联合研发，还需要人才交流，”他说。

韩国科技部表示，将支持韩国企业与希望建立合资企业或技术交流的中国企业进行技术匹配。

数据显示，去年，在韩国的外国直接投资增长了7.7%至220亿美元。今年3月，韩国设定了在今年吸引超过200亿美元外国直接投资的目标，从而实现外国直接投资连续四年突破200亿美元。

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关键词：韩国芯片

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