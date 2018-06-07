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特斯拉正式宣布将在中国建厂：周三股价大涨逾9%

2018-6-7 6:36:44来源：新浪科技作者：-责编：浮生评论：

北京时间6月7日凌晨消息，周三收盘，特斯拉股价大涨逾9.73%，报319.5美元。此前，特斯拉首席执行官马斯克在2018年股东大会上宣布，特斯拉将在中国建厂，工厂名称为“Dreadnought（无畏）”，将同时生产动力电池和组装整车。

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美国时间6月5日，特斯拉2018年股东大会如期召开，据美国媒体CNBC报道，特斯拉的全球销售主管任宇翔在股东大会上透露，特斯拉的中国工厂将落址上海，这是特斯拉在美国之外的第一家工厂。

特斯拉CEO埃隆·马斯克也在会议上说，特斯拉中国工厂取名为“Dreadnought”（意为无畏），用于生产动力电池和组装车辆。

今年第一季度财报分析电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）曾明确表示，该公司会很快会宣布中国超级工厂的地址，确切信息最迟不会晚于今年第四季度。

今年5月10日，工商信息显示，特斯拉（上海）有限公司（下称特斯拉上海）注册成立，注册资本金1亿元，股东为TESLA MOTORS HK LIMITED特斯拉汽车香港有限公司，法定代表人为Xiaotong Zhu（朱晓彤）。

而该公司经营范围则包括电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及进出口业务等。虽然经营业务范围中未包含汽车生产制造，但该注册公司位于浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A，正是临港产业服务中心所在地。

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关键词：特斯拉新能源汽车

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