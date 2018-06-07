传欧盟将对谷歌母公司Alphabet处以最多110亿美元罚款

北京时间6月7日凌晨消息，谷歌母公司Alphabet股价周三收盘下跌0.35%，原因是此前有报道称，欧盟官员将因该公司滥用Android移动操作系统的主导地位而对其处以最多110亿美元罚款。

据《金融时报》报道，匿名消息人士透露，欧盟竞争专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）可能在几周内就此作出判决。目前还不清楚具体的罚款金额，但欧盟委员会有权对Alphabet处以最多110亿美元罚款。

消息传出后，Alphabet A类股（Nasdaq：GOOGL）马上下跌近1%，但随后则收窄跌幅，到收盘时下跌0.35%，报1146.95美元。此前，该股在周三盘中大多数交易时段中均呈现出持平走势。

这是欧盟对这家美国科技巨头发起的三项调查之一，调查的起因则是欧盟对科技公司占据的垄断地位日益感到担心。

批评人士和立法者倡导拆分谷歌、亚马逊和Facebook等占据着市场主导地位的科技巨头。到目前为止，硅谷所面临的最大威胁正是来自欧洲。Alphabet去年向投资者发出警告称，欧盟调查所将带来的罚款可能在2018年落地。在此以前，由于利用自己在搜索市场上的主导地位不公平地引导用户使用其比价购物服务，谷歌已被欧盟处以一笔创纪录的27亿美元罚款。

欧盟委员会在2015年启动了针对Android操作系统的调查，此前游说组织FairSearch在两年之前向欧盟提出了投诉。

据路透社在2016年获得的一份文件显示，欧盟竞争专员计划对谷歌处以一笔巨额罚款，并将责令其停止向智能手机厂商提供收入分成以换取厂商在手机上仅预装谷歌搜索服务。

谷歌尚未就相关置评请求作出回应，欧盟官员则拒绝发表评论。