科技人才竞争加剧，微软员工薪资满意度连年下滑

北京时间6月7日凌晨消息，当微软公司在花数十亿美元收购其他企业时，该公司的员工正对他们的工资单表示不满。据CNBC得到的一份全公司范围的年度调查报告显示，微软员工表示他们对2018年的薪酬待遇满意度不如过去三年。

据称，微软公司有86%的员工参与了此次调查。当被问到“获得的总报酬（包括基本工资、奖金、和股份）与其他公司类似职位相比是否具有竞争力”时，仅有61%的被调查微软员工表示肯定。在2017年进行该调查时该比例是65%，2016年该比例是67%。

另外，只有62%的员工同意“工资待遇是根据个人工作表现来分配”的观点。该比例在2017年和2016年分别是63%和64%。

该份调查结果首先是由微软公司首席人力官凯瑟琳·霍根（Kathleen Hogan）在今年四月份分享出来的，表明微软和其他科技公司一样，面临雇佣和保留顶端人才的难题。微软的总部位于美国华盛顿州雷德蒙德市，离亚马逊总部只有几英里远，离谷歌和Facebook的西雅图办公室也不是很远。

随着微软公司持续扩张，需要不断雇佣新员工和进行收购。本周，微软就以75亿美元收购了代码托管平台GitHub。因此，员工的薪酬成为了该公司内部一个越来越重要的问题。

在一份随该报告结果发送的邮件中，霍根表示该公司正在“严肃对待”这个员工薪酬问题，并将制定一个更合理的薪资结构。

她写道：“当涉及报酬和福利时，我们将继续采用一个市场驱动的方法，确保我们与员工签订的合同保持足够的竞争力。”

公布公司员工的平均薪酬是一项新的监管要求，而微软还尚未公布。据Glassdoor在去年发布的一份报告显示，微软公司员工的年平均报酬为14.4万美元。该数额在所有美国公司中排名第19，排在谷歌、Facebook、和亚马逊之后。

据Equilar公布的数据显示，微软公司首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在2017年的薪酬为2000万美元，在所有美国公司CEO的薪资榜中排名第17。

不看收入满意度，微软公司的员工在该项调查中其他反馈还是不错的。有93%的受访者“为在微软工作感到骄傲”，有94%的受调查员工称他们的上司以“尊重和友好”的态度对待他们。当被问到工作与生活之间的平衡关系时，有93%的受访者表示他们的经理给了他们必要的可变通性。