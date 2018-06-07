内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

科技人才竞争加剧，微软员工薪资满意度连年下滑

2018-6-7 6:45:13来源：新浪科技作者：小宝责编：骑士评论：

北京时间6月7日凌晨消息，当微软公司在花数十亿美元收购其他企业时，该公司的员工正对他们的工资单表示不满。据CNBC得到的一份全公司范围的年度调查报告显示，微软员工表示他们对2018年的薪酬待遇满意度不如过去三年。

据称，微软公司有86%的员工参与了此次调查。当被问到“获得的总报酬（包括基本工资、奖金、和股份）与其他公司类似职位相比是否具有竞争力”时，仅有61%的被调查微软员工表示肯定。在2017年进行该调查时该比例是65%，2016年该比例是67%。

另外，只有62%的员工同意“工资待遇是根据个人工作表现来分配”的观点。该比例在2017年和2016年分别是63%和64%。

该份调查结果首先是由微软公司首席人力官凯瑟琳·霍根（Kathleen Hogan）在今年四月份分享出来的，表明微软和其他科技公司一样，面临雇佣和保留顶端人才的难题。微软的总部位于美国华盛顿州雷德蒙德市，离亚马逊总部只有几英里远，离谷歌和Facebook的西雅图办公室也不是很远。

随着微软公司持续扩张，需要不断雇佣新员工和进行收购。本周，微软就以75亿美元收购了代码托管平台GitHub。因此，员工的薪酬成为了该公司内部一个越来越重要的问题。

在一份随该报告结果发送的邮件中，霍根表示该公司正在“严肃对待”这个员工薪酬问题，并将制定一个更合理的薪资结构。

她写道：“当涉及报酬和福利时，我们将继续采用一个市场驱动的方法，确保我们与员工签订的合同保持足够的竞争力。”

公布公司员工的平均薪酬是一项新的监管要求，而微软还尚未公布。据Glassdoor在去年发布的一份报告显示，微软公司员工的年平均报酬为14.4万美元。该数额在所有美国公司中排名第19，排在谷歌、Facebook、和亚马逊之后。

据Equilar公布的数据显示，微软公司首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在2017年的薪酬为2000万美元，在所有美国公司CEO的薪资榜中排名第17。

不看收入满意度，微软公司的员工在该项调查中其他反馈还是不错的。有93%的受访者“为在微软工作感到骄傲”，有94%的受调查员工称他们的上司以“尊重和友好”的态度对待他们。当被问到工作与生活之间的平衡关系时，有93%的受访者表示他们的经理给了他们必要的可变通性。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软薪酬

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有