前剑桥分析CEO承认从研究员处获得Facebook用户数据

北京时间6月7日凌晨消息，本周三，政治数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）前首席执行官承认该公司从一名剑桥大学研究员处获得了大量Facebook用户数据，而这与此前该公司在法庭上的证词不符。

剑桥分析曾与特朗普竞选团队在2016年合作过，不过该公司拒绝承认将以不正当手段得来的约8700万Facebook用户数据用于干预美国总统选举。

剑桥分析前首席执行官亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）在向英国议会下属媒体委员会提供证词时，同样也拒绝承认该公司有从剑桥大学研究员亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）处获得大量Facebook用户数据。该研究员是前段时间Facebook用户数据泄露丑闻的关键人物。

但在本周三，尼克斯说该公司确实从科根处获得了Facebook用户数据。

尼克斯说：“当然，这个问题的答案应该是肯定的”，他补充说过去之所以给出否定回答是因为，他以为被问的问题是剑桥分析是否仍然保留了该份数据。

他否认自己曾有意误导英国议会议员们，并表示该公司已经删除了从科根处收集来的数据。

英国议会下属媒体委员会正在调查假新闻现象，并特别关注剑桥分析和Facebook在英国脱欧和美国总统大选中所扮演的角色。

英国议会议员们要求尼克斯对他不一致的证词给出解释。

Facebook称剑桥大学研究员科根通过开发一款调查类应用获取了大量Facebook用户信息。该款应用已经被超过27万人下载，不仅能获取用户本人的信息还能获取该用户好友们的信息。

科根曾告诉议员们称，自己确实把数据交给了剑桥分析。

Facebook表示，科根将自己收集来的Facebook用户数据卖给剑桥分析的这种做法违反了该平台的条款。