外媒：在WWDC18上，苹果悄悄地向Facebook宣战

6月7日消息，据国外媒体报道，从本届苹果全球开发者大会（WWDC）来看，苹果已经悄然升级了针对Facebook的战争。

▲在加州圣何塞举行的全球开发者大会上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克登台发言。

在长达两个小时的开发者大会里，苹果展示了其软件未来一年的路线图。iPhone将获得旨在帮助人们避免过度使用手机的性能提升和服务，Mac将迎来iOS应用和新的机器学习技术，甚至Apple Watch也将获得系统升级。

但有些改变并没有成为大会的关注焦点，要么是因为它们太过技术性，对公司来说有点为难，要么就是因为它们不是什么新鲜的事。

针对Facebook的战争要比表面汹涌

如果说苹果的演示有贯穿一个主题的话，那就是该公司正在与Facebook全面开战。全新的屏幕时间（Screen Time）应用旨在帮助用户减少设备的使用，Facebook旗下的Instagram作为测试用例被苹果拿来进行演示。网络浏览器Safari新的反跟踪技术也恰恰针对Facebook使用Like点赞按钮和评论框来在线上跟踪用户的行为。

不过，针对两家竞争对手Facebook和谷歌，苹果上线了最新版本的反追踪技术ITP2，实际效果甚至比苹果展示的内容更加咄咄逼人。ITP的运作方式是：将网站设下的cookie隔离开来，这样cookie只能为那家特定的网站所阅读，因此可确保广告提供者不能使用那些cookie来跟踪你对其广告覆盖的每个网站的浏览活动。

在此之前，这种隔离只是在用户访问特定网站24小时后才开启。这对Facebook、谷歌和YouTube等网站有利。毕竟它们是用户常常访问的网站，在那一天的时间窗口里可能会花上不少的时间浏览其它的网站。现在，这种宽限期已经一去不复返，苹果的追踪预防措施立即开始实施。去年ITP1上线时，广告技术公司Criteo的收入立即下降了22%；Facebook又会怎么看待升级版的ITP呢？

苹果加大对Facebook隐私惯例的打击力度，意味着这一次它更进了一步，预示着它要蚕食这家社交媒体公司的地盘。

“双重打击”

除了引入限制Facebook收集个人数据的工具以外，苹果还将为其最新的移动操作系统推出一些带有社交媒体网络印记的功能特性。当中，有一些工具可以让你更方便地与朋友分享照片。该公司还将提供支持多达32人的视频聊天服务，以及在朋友之间玩增强现实游戏的功能。

市场研究公司GBH Insights的技术研究主管丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)表示，苹果同时围绕社交媒体和隐私服务发难，对于Facebook来说是“双重打击”。他说，随着iPhone的增长放缓，苹果显然希望通过引入将人们与iPhone联结在一起的软件功能，来提升iPhone的吸引力。“Facebook要小心了。”

Facebook发言人拒绝置评。

几个月来，Facebook一直深陷一场隐私争议。该危机涉及外部开发人员如何获取和可能如何不当处理用户数据。作为回应，Facebook对外部应用程序可以访问的数据实施了更严格的限制，并封杀了至少200款存在滥用Facebook用户数据嫌疑的应用程序，它也在审查另外数千款应用的数据使用行为。与此同时，苹果抓住该社交网络的隐私丑闻不放，趁机宣传强调了一番自己的隐私保护立场。它称它的业务（三分之二的销售收入来自iPhone）不会牺牲用户的隐私和数据，与Facebook基于广告的业务模式形成了鲜明的对比。

今年3月，苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)对MSNBC表示，他的公司永远不会处于Facebook那样的境地。“我们关心用户体验，我们不会利用你的个人生活信息谋利。”库克说，“我认为这种行为侵犯了人们的隐私。”

Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)回应称，那些评论是“夸夸其谈”。而首席运营官谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)上周在一次会议上则表示，她“尊重”库克的批评，但不认同。

在苹果的冷嘲热讽背后，其围绕在各个应用发布广告的数字广告业务在不断壮大。据《华尔街日报》报道，苹果去年通过在其应用商店销售搜索关键词的促销广告获得了近10亿美元的收入。

分析人士说，苹果保护消费者隐私的努力意味着，其广告业务收集的用户数据数量要远远少于同行。现在，该公司正寻求限制Facebook和其他应用程序在苹果设备上跟踪和收集数据的方式。

“我们都见过‘赞’按钮和‘分享’按钮，”苹果软件主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)周一在开发者大会上对观众说，“事实上，不管你点击与否，它们都可以被用来跟踪你。所以，今年我们要将其关闭掉。”

在费德里吉进行软件演示的时候，他背后的一个图片显示了网页浏览器的提示，“你想让‘facebook.com’在浏览网页时使用cookie和网站数据吗?”

苹果以其他的方式瞄准了Facebook。在早些时候的演示中，费德里吉展示了屏幕时间应用将如何让用户限制他们的应用使用时间，并以Instagram为例来限制使用。而苹果新上线的iOS推广页面在介绍一款减少通知提醒的新工具时，也突出显示Facebook应用。

曲线切入社交

苹果的新社交功能反映了这家iPhone制造商是如何间接地挤进了一个长期由一位科技同行主导的领域的。该公司之前在iTunes上推出过一款名为Ping的音乐导向型社交网络功能，该功能仅持续了两年，2012年因未能获得用户的青睐而关闭。

在苹果的照片应用中，一款新工具会在你与朋友聚餐后自动提示你该分享哪些照片，该和谁分享。然后，你的朋友也会被鼓励分享他们手机中的相关照片。费德里吉说，这个依赖于机器学习的过程是“私密的”，因为它使用端到端加密技术。

该公司还表示，将在其即时通讯服务中增加相机滤镜，扩展其FaceTime视频聊天服务，进而支持多人同时通话。长期以来，Facebook一直在提供滤镜和群组视频聊天服务。

专注于研究的风险投资公司Loup Ventures执行合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)表示，苹果即将于今年秋天出现在下一代软件iOS 12的社交功能表明，为了提高iPhone的用户留存率，它正寻求为自己的设备带来更多独有的社交体验。

“苹果一点点地往社交方向进攻已经有一段时间了，一直都没有取得什么明显的进展，但现在他们迎来了机会，因为他们已经围绕隐私保护开辟出了一条大道。”蒙斯特说道。

Endpoint Technologies Associates分析师罗杰·凯(Roger Kay)说，Facebook不应该过于感到受到威胁，因为苹果发力社交功能的行动面临着一大障碍：iPhone在全球智能手机市场的份额只有15%。

因此，在费德里吉描述的那种集体晚宴上，许多人可能会遇到这样的情况：聚会上至少有一个人的手机使用的是谷歌的Android系统。

“即使当中只有一个人不是使用iPhone，苹果的群聊功能也无法使用。”凯说，“而在Facebook上，不管你使用什么设备，类似的功能都能用得上。”