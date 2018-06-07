Facebook承认：曾与华为联想等签署数据分享协议

据VentureBeat报道，社交网络巨头Facebook日前证实，它与至少四家中国公司有数据共享合作关系，其中包括全球第三大智能手机制造商华为，尽管后者出于担心国家安全问题而受到美国情报机构审查。

Facebook表示，华为、联想、OPPO和TCL等全球约60家公司签署了为用户重新创建类似Facebook的体验合同，之后获得了部分Facebook用户数据。《纽约时报》不久前曝光了这一行为后，美国国会议员提出了担忧。他们说，在没有用户明确同意的情况下，用户朋友的数据可能会被访问。Facebook对此予以否认，并表示数据访问是为了让用户能够访问移动设备上的账户功能。

图：2018年4月10日，Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）到达美国国会山，就该公司使用和保护用户数据等问题在参议院司法和商业委员会的听证会上作证

Facebook宣称，超过一半的合作关系已经终止。该公司周二表示，将于本周晚些时候结束与华为的协议，它还将结束与中国另外三家公司的合作关系。美国情报官员始终在密切关注中国电信企业，称它们为外国间谍活动提供了机会，并威胁到美国的关键基础设施安全，而中国公司坚决否认这一点。

美国情报委员会副主席、参议员马克·华纳(Mark Warner)在一份声明中说，众议院情报委员会早在2012年就对华为产品提出了安全担忧。他说：“Facebook向华为和TCL等中国设备制造商提供了访问Facebook API的特权，这一消息引发了我们的担忧，我期待了解更多有关Facebook如何确保用户信息不会被发送到中国服务器的信息。”

API，或称应用程序接口，本质上阐述了软件组件应该如何交互。Facebook的一位高管表示，该公司已仔细核实了向中国公司提供的访问权限。Facebook负责移动合作业务的副总裁弗朗西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)在声明中说:“Facebook和其他许多美国科技公司以及其他中国制造商已经在手机上整合了他们的服务。Facebook与华为、联想、OPPO和TCL的整合从一开始就受到控制，我们批准了这些公司打造的Facebook体验。”

瓦雷拉补充说，“考虑到国会关注的焦点，我们想明确表示，与华为整合的所有信息都存储在设备上，而不是华为的服务器上。”

周二早些时候，美国参议院下属商业委员会要求Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）回应相关报道，即其与至少60家设备制造商分享用户数据。剑桥数据分析滥用数百万Facebook用户数据丑闻曝光后，Facebook曾宣称它将改变做法。该委员会的共和党主席约翰·图恩(John Thune)和资深民主党人比尔·尼尔森(Bill Nelson)周二在给扎克伯格的信中写道，即使用户的朋友们拒绝与第三方分享信息，制造商也能够访问他们的数据。

今年4月份，美国联邦通信委员会(FCC)提出新规，禁止获得美国政府支持的美国公司购买对电信网络构成安全威胁的设备，此举针对的是华为和中兴。五角大楼5月份以可能存在的安全风险为由，命令美国军事基地中的零售店停止销售华为和中兴手机。中兴并未获得Facebook数据，但它始终是美国国家安全担忧的对象。

尼尔森和图恩发出的信质询Facebook是否根据2011年与美国联邦贸易委员会(FTC)达成的一份同意书，审计了与设备制造商的合作关系。它还问扎克伯格是否想修改4月份参议院听证会上的证词。Facebook表示，它期待解决商务委员会提出的任何问题。据国会工作人员透露，在扎克伯格4月份作证后，Facebook仍未回复国会议员提出的数百个书面问题。

《纽约时报》的报道中提到的数据共享协议，在过去10年中被大约60家公司使用，除了几家中国公司，还包括亚马逊、苹果、黑莓、HTC、微软和三星等。今年3月份，美国联邦贸易委员会证实，它正在调查Facebook的隐私行为。据《纽约时报》报道，Facebook允许苹果和其他设备制造商在未经用户同意的情况下，“深入”访问用户的个人数据。Facebook允许合作公司在没有得到用户明确同意的情况下获取用户朋友的数据，即使后者已经宣布不再与外界分享这些信息。

Facebook产品合作总监伊姆·阿齐邦(Ime Archibong)说，这些数据只是被分享给设备制造商，以改善Facebook用户对这些信息的访问体验。他表示：“这些合作伙伴签署了协议，禁止人们的Facebook信息被用于任何其他目的，而是用于重现类似Facebook的体验。”

此前Facebook未能保护约8700万用户的数据，并与现已倒闭的数据分析公司Cambridge Analytica共享这些数据。参议院商业委员会的两位民主党人爱德华·马基（Edward Markey）和理查德·布鲁门撒尔（Richard Blumenthal）周一也给扎克伯格写信。

阿齐邦称，这些案例与剑桥分公司的第三方开发者使用数据方式“截然不同”。纽约州司法部长芭芭拉·安德伍德(Barbara Underwood)周一表示，“Facebook与其他公司的数据共享合作”是他们正在调查的一部分。