曾误判伊拉克大规模杀伤性武器，卫星照片别全信

6月7日消息，据国外媒体报道，卫星图像正在改变世界，但我们应该始终相信我们所看到的那些图像吗？

1972年，阿波罗17号的船员捕捉到了最具标志性的地球图像之一：蓝色星球（Blue Marble）。按照生物化学家格雷戈里·佩茨科(Gregory Petsko)的描述，该图像“完美地呈现了人类生活在宇宙中的一个岛屿的状况”。许多研究人员认为，该图像标志着美国环保运动的开始。

▲蓝色星球

卫星图像是大数据革命的一部分。这些图像是在没有实际接触或亲身经验的情况下通过各种遥感技术捕捉到的，比如无人机、航空照片和卫星传感器。算法提炼这些数据来描述地球表面和大气中的位置和现象。

作为一名地理学家，笔者致力于研究地理空间数据，其中包括卫星图像。这种图像提供了一种十分强大的理解我们的世界的方式。

但是，理解这项技术的局限性是很重要的，这样人们就能避免误解他们所看到的东西。

卫星向我们展示了什么

卫星图像在许多的领域和行业中发挥了重要的作用。

例如，1973年，人们首次通过处理卫星图像来显示季节植被的变化。这些信息现在有助于监测植物的健康状况，以及追踪世界各地的干旱情况。

图像也为关于灾难威力的报道提供了令人信服的的证据。例如，1986年，来自卫星图像和天气数据的组合数据追踪了苏联切尔诺贝利反应堆爆炸后的辐射影响。近期，在夏威夷基拉韦厄火山爆发前后的图像，呈现了熔岩的流动以及大量遭到破坏的房屋和商户。

卫星图像追踪了全球范围内不断变化的人类足迹，包括快速发展的城市、城市扩张和临时居住点。

▲位于肯尼亚首都内罗毕的基贝拉，非洲最大的贫民窟。卫星图像揭示了这个肯尼亚城市的城市形态，显示了道路和建筑物的分布、邻近的土地使用以及反映经济状况的屋顶建筑材料类型。（来自谷歌地球，梅琳达·莱图注解）

卫星图像越来越多地被用于测量、识别和跟踪人类活动。1995年，卫星图像提供了前南斯拉夫斯雷布雷尼察大规模处决的证据。2014年，卫星图像揭示了伊拉克北部和叙利亚的文化遗产被破坏的程度。

卫星图像缺少了什么

但是，任何使用卫星图像的人(或观看卫星图像的人)都应当注意一些事项。

卫星图像的质量几乎取决于它们的分辨率。像素尺寸越小，图像越清晰。但即使是高分辨率的图像也需要实地验证，以确保图像解释的可信度。我们应该质疑我们看到的图像吗?我们看到的是谁的世界视角?

一个误用遥感数据的例子发生在2003年，当时卫星图像被用作伊拉克大规模杀伤性武器地点的证据。这些图像揭示了被确认为活跃的化学弹药掩体的东西和隐藏化学品生产证据的区域。然而，事实证明并非如此。

更重要的是，处理卫星图像是一项计算密集型的工作。卫星图像充其量是对地球状况的解读——一种“快照”，衍生自计算如何定义和可视化原始数据的算法。

这就产生了一个“黑盒子”，让人很难知道算法何时出错或者为何出错。例如，最近开发的一种算法被设计用于识别卫星图像上的炮弹坑——但该算法也会识别看上去像炮弹坑但实际上并不是炮弹坑的位置。专家们如何才能过滤掉可能产生不完美结果的数据呢?

通过谷歌地球（Google Earth）和地球探索者（Earth Explorer）等平台，卫星图像越来越多地为研究人员和科学家所用，同时也为世界各地的人所用。卫星图像是绘制世界社区地图的全球行动的基础，比如OpenStreetMap这一使用高分辨率图像进行地图数字化的平台。地图成为了动态文件，总是处于不断变化的状态，因为新的元素不断地被添加在上面，添加者通常是远程的绘制者。

随着这种实践越来越流行，源自于卫星图像的地图越来越多地为那些可能不太熟悉地点的人所构建。地图绘制者在绘制别人所在的地方的地图时负有重要的责任。从卫星图像中得到的地图，没有当地的背景信息——比如街道名称或植被类型方面的信息——因此不够完整。建筑物的足迹可以数字化，但只有当地居民才能确定建筑物的用途。虚线，比如国家边界，不会出现在遥感图像上。

随着卫星图像变得越来越普遍，我们应当反思它们来自哪里，它们是如何创建的，以及它们用来做什么。