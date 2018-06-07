微软在海面下36米安装数据中心原型，冷却效果更佳

6月7日消息，据VentureBeat报道，微软正在进行的研究项目Project Natick正进入下一阶段，在苏格兰奥克尼群岛(Orkney Islands)的海岸附近安装成熟的水下数据中心原型。Project Natick旨在确定水下数据中心的可行性。

▲图：斯宾塞·福尔斯(Spencer Fowers)是微软特别项目研究团队的高级技术人员，他正在为Project Natick位于苏格兰奥克尼群岛(Orkney Islands)的Northern Isles数据中心安装做准备

这一概念最初是几年前在公司内部的ThinkWeek活动中获得灵感的。在该活动中，普通员工被邀请提交创新想法以供考虑。该项目于2014年启动，但直到2016年初才正式向公众公布，当时该公司透露，它已经在加州海岸10米远水下测试了概念验证数据中心舱室。下一步是设计和制造完整的水下舱室，它位于苏格兰小岛海岸附近。之所以选择这里，是因为那里有丰富的可再生能源。

事实上，Project Natick的目的是利用海洋的自然冷却能力打造节能数据中心，同时向附近人口密集的沿海社区提供高速计算服务。Northern Isles数据中心位于欧洲海洋能源中心，这是用来测试和开发波浪能和潮汐能技术的设施，这将为微软的原型数据中心提供动力支持。微软的水下舱室约有12米长，体型与海运集装箱的大小相当，里面容纳有864台服务器，目前处在海面下35.6米处。

微软表示，该数据中心的设计宗旨是在不需要任何维护的情况下“保存数据和处理信息”长达5年时间，不过目前它不会被用于为公司提供任何关键任务的云计算工作。在接下来的一年中，Project Natick团队将监控数据中心的性能，包括它的功耗和全负荷运行所需的其他元素。正如微软所言，该项目的第二阶段完全是通过这种方式进行的，以“确定离岸数据中心的经济可行性”。

许多大型科技公司都在大力投资连接世界和处理大量数据所需的基础设施。微软一直在扩展其Azure云计算业务，去年该公司与Facebook完成了长达6400公里的跨大西洋互联网电缆Marea。谷歌最近还宣布将投资建设一条8400公里长的海底电缆系统，连接日本和澳大利亚。

Project Natick就是测试海水，并确定海底数据中心是否是可行的解决方案，这项研究应该能提供新的见解。微软人工智能和研究公司副总裁彼得·李（Peter Lee）指出:“当你试验疯狂而难以实现的项目时，你可能永远都不会成功。但是如果你这么做了，那就太棒了！不管怎样，你都学到了很多东西。在某些时候，你会得到意外收获。”