锐角云发布Super Network酸奶计划：将加速云生态全球节点布局

IT之家6月7日消息 北京锐角在6月6日于台北举办了首届新PC联盟暨锐角云生态全球战略发布会，在发布会上，锐角云首次对外发布了锐角云生态全球节点战略：Super Network的酸奶计划，同时在发布会上，北京锐角还针对不同的行业需求推出种类各异的区块链解决方案，满足全球用户在共享经济时代对于算力资源的更高灵活性和效率。

首先登场的是三角形主机台湾CEO曾淑芳，她表示目前是区块链3.0的时代，而智能硬件是拉动区块链3.0时代的最重要的一架马车。锐角云表示现在全球大部分的系统资源都处于闲置状态，因此锐角云的Super Network酸奶计划的目标便是将全球海量的闲置计算资源利用起来，让这些闲置的资源成为锐角云的生态节点，同时也可以取代传统的大型云计算中心。

Super Network酸奶计划的奖励机制需要让用户遵守区块链技术的原则，保障了各个环节的公平性、公正性以及公开性，使共享过程可追溯，从而保障用户也能获得对等的回报。

除了发布全新的Super Network酸奶计划之外，锐角云还在本次发布会上正式启动了“新PC联盟”的发起仪式，锐角云表示新PC联盟是锐角云生态推出的传统中端价值化方案，而用户可以将硬件加入到新PC联盟，成为锐角云的生态节点，协助搭建锐角云生态的硬件组成部分，共同形成完善的生态硬件体系。