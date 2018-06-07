宜家自行车真“掉链子”，不得不全部召回

估计很多人不知道宜家还卖自行车，而且售价不便宜。不过最近宜家要把自行车全部召回了，它的设计出了“bug”。

宜家承认26英寸和28英寸Sladda（斯拉达）自行车的设计缺陷并宣布召回，最大的原因是自行车的链条断裂导致事故发生。据悉，宜家已接获了11起类似事故的通报，其中最严重的两起驾驶者受轻伤。

Sladda自行车2016年底上市，2017年在中国推出，获得了一个似乎很厉害的国际奖项——红点至尊奖。咨讯过爱范儿内部研究“红点奖”的编辑，确认了“至尊奖”在红点奖里含金量还是挺高的。

这款自行车以“搬货适用”为设计目标，铝制车架，车头框可拆卸，车尾可以增加一个“自行车拖箱”，还可以安上宜家配套的自行车包，方便运货。不安装拖箱和包等配件来运货，也可以骑得很潇洒。

与宜家的其他商品一样，自行车买回来要自行组装的。

▲ 组装前.图片来自：Gizmodo Australia

在这款自行车上线前，宜家对它寄予厚望。根据 Fast Company，宜家设计主管Marcus Engman说这款自行车旨在成为汽车的替代品：

我们的目标是制造一辆非常棒的自行车，但最大的目标是，制造一辆可以成为一个非常棒的运输系统的自行车。

这款自行车在中国会员价3999元，非会员价5999元，国外售价约399美元。这个价格算十分高吗？

贫穷和不爱运动制约了想象力，我对价格高的自行车的认识，主要来自影视作品。

2014年“侵略了地球”的都教授，人类身份为大学教授，西装革履，背着名牌包，却骑着自行车通勤。当然，拥有图书馆一般书房的都教授，骑的是奔驰的城市车2013 Fitness Bike，售价约300万韩币，折合人民币约1.7万。

▲奔驰也出自行车.图片来自：豆瓣

日剧《家族的形式》的男主永里大介（香取慎吾饰），在日本著名文具公司国誉工作，是个超会享受生活的单身贵族。他非常宝贝的自行车是意大利BASSO公路车2016年款VENTA，在国内购物网站上同牌子全碳架款也要一万多人民币。

▲挂在墙上的自行车图片来自：豆瓣

与都教授和香熊（香取慎吾）的自行车比，宜家自行车还不算特别“昂贵”。一般的学生自行车售价在500 元左右，这款获得红点设计奖的自行车，价格超出普通学生自行车的十倍。不仅艺术不能用金钱衡量，连造自行车的技术也不能。

▲宜家召回公告.图片来自：中国宁波网

宜家中国官网介绍，自行车“具备25年品质保证”。可惜在推出短短一年多后，就火速打脸。事故发生后，宜家决定把所有售出的Sladda召回。

宜家的召回通知中说明，设计没有考虑链条与前后飞轮搭配使用的匹配性问题，导致链条断裂。取代传统车链的“皮带传动装置”，不用上油润滑，不会生锈，原本是 Sladda的卖点，却导致了危险的发生。目前宜家还没办法解决这个缺“bug”，只好把所有的自行车召回。

这款自行车在中国多个门店上市，这次宜家的召回计划显示，中国需召回数量为124辆，幸好目前还没有事故发生的报告出现。