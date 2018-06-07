CDR办法正式发布实施：企业现在可递送发行申请

IT之家6月7日消息 昨日深夜，证监会正式发布了以《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等九文，即日起生效。这一系列规范对中国境内存托凭证（CDR）的发行、上市、交易、信息披露制度等作出了具体安排。

这意味着自即日起，企业在准备好材料的情况下，可以在有经验机构的保荐下向证监会提交发行申请材料了。

根据证监会的说法，符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的创新企业在境内资本市场发行股票或存托凭证会受到支持。

通过这些文件，证监会在制度层面上对CDR进行了完善。同时，证监会还将建立相应的试点企业选取标准和机制，进行风险防范，并维护投资者的合法权益。证监会表示，将对发行时机和节奏进行合理的安排。

IT之家小科普：

《CDR是什么意思？阿里京东百度回A股上市和它有什么关系》