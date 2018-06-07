Facebook与福克斯新闻等机构合作，进军新闻领域

据CNBC北京时间6月7日报道，Facebook已经与包括CNN（美国有线电视新闻网）、福克斯新闻在内的新闻机构合作，发布自己的独家新闻节目。

当地时间星期三，Facebook宣布将向数家新闻机构提供资金，为其平台制作独家原创新闻节目。这些新闻节目将登陆Watch频道——Facebook专门用来播放原创视频节目的频道。

Facebook公布这一新计划，正值该公司因传播伪装成新闻的虚假信息面临越来越大的批评之际。Facebook宣布将去除“热门话题”（Trending）频道。

Facebook全球新闻合作业务负责人坎贝尔·布朗（Campbell Brown）发表博文称，“今年早些时候，我们作出了一项承诺，要在Facebook上发布可信、有益的本地新闻。作为那项承诺的一部分，我们将在Watch中创建一个专门频道，用于播放新闻机构为Facebook独家制作的新闻节目。通过这一努力，我们将对在我们的平台上播放高质量的实时新闻进行试验。”

首批内容将于今年夏季末发布，其中包括来自ABC（美国广播公司）新闻、Advance Local、ATTN、CNN、Fox News、Mic和Univision的节目。