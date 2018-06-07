内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Facebook与福克斯新闻等机构合作，进军新闻领域

2018-6-7 8:48:34来源：凤凰科技作者：霜叶责编：浮生评论：

据CNBC北京时间6月7日报道，Facebook已经与包括CNN（美国有线电视新闻网）、福克斯新闻在内的新闻机构合作，发布自己的独家新闻节目。

当地时间星期三，Facebook宣布将向数家新闻机构提供资金，为其平台制作独家原创新闻节目。这些新闻节目将登陆Watch频道——Facebook专门用来播放原创视频节目的频道。

Facebook公布这一新计划，正值该公司因传播伪装成新闻的虚假信息面临越来越大的批评之际。Facebook宣布将去除“热门话题”（Trending）频道。

Facebook全球新闻合作业务负责人坎贝尔·布朗（Campbell Brown）发表博文称，“今年早些时候，我们作出了一项承诺，要在Facebook上发布可信、有益的本地新闻。作为那项承诺的一部分，我们将在Watch中创建一个专门频道，用于播放新闻机构为Facebook独家制作的新闻节目。通过这一努力，我们将对在我们的平台上播放高质量的实时新闻进行试验。”

首批内容将于今年夏季末发布，其中包括来自ABC（美国广播公司）新闻、Advance Local、ATTN、CNN、Fox News、Mic和Univision的节目。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook福克斯CNN

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有