快手入局，A站这次真的能“再活五百年”？

动荡不安的A站终于迎来了第7次易主。

在抛来橄榄枝的阿里、今日头条、快手三家中，经过半年多的复杂谈判与斡旋，A站最终选择被快手全资收购。

这也意味着，A站将打破股东及管理层混乱局面：结束奥飞系的蔡东青、软银中国、优酷土豆和中文在线四大股东的复杂关系，拥有一家普通公司该拥有的稳定运营管理结构。

未来，A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。而快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。

那么，还想再活五百年的A站真能如所愿吗？（今年2月，A站曾经关站一段时间，其官微称“我想再活五百年。”）

快手收购A站不是为了买用户，更多的是买内容

这两天腾讯与今日头条的互怼让大众的目光聚焦到短视频领域。

在此背景下，正在要加速超车的抖音、背靠亲爸爸的微视都对行业老大快手发起了挑战。

成立五年来，快手的用户据说已经超过了7亿，而抖音成立不足两年，用户上已经接近了快手：根据“互联网女皇”玛丽·米克尔5月31日发布的2018年《互联网趋势》显示：2017年里快手日活用户仅增长了2%为1.04亿，而抖音日活用户则增长了78%达到了9500万，两者的用户日均使用时长都达到了52分钟。

“除了想要吸引一些新用户外，快手收购A站主要是为了补全快手在用户圈层上的不足，补充和协同的作用。”某位不愿具名的快手内部人士对网易科技表示。

据悉，从用户画像来看，快手的用户多被归纳为四五六线乡镇农村用户，以及在一二线城市被忽略的边缘人员；而抖音的用户，则多被视为一二线城市的主流年轻用户。

“我觉得快手收购A站不是为了买用户，更多的是买内容。”一位行业人士对网易科技表示，随着为未来的消费主力90-00后逐渐成长，二次元内容将是必要的内容之一。而主打二次元文化的A站不仅可以吸引到年轻用户，也提前布局了内容。

“此外，快手和头条也都开始往长里做，进一步占据用户时间。”而拥有高粘度的二次元年轻用户和垂直内容的A站完是快手的绝佳收购标的。。

曾六次易主的A站终于不再混乱

3月28日，曾被称为“A站后花园”的B站成功在美国上市。而作为我国弹幕视频网站的鼻祖A站在此前一个月（2月2日）差点关站。

不断换管理层、内部治理混乱以及股权之争、元老级骨干员工离职、大量UP主离开等因素，不仅让资本对其失去信心，也拖垮了本来就拥有许多沉疴的A站。

“阿里巴巴通过云锋基金，今日头条以及快手在半年前就曾向A站抛出了橄榄枝，经过多方面的考量，A站认为快手开出的条件最好，最好诚意，最后选择了快手。”一位接近快手高层的人士表示，今年2月12日，A站官网和App恢复访问时所需要的费用就是快手提供的，这笔费用被用来支付员工春节前拖欠的工资以及阿里云服务费用。

“对于快手来说战略上得买，就是买过去真正的经营上应该挑战比较多。”该业务人士认为，通过全资收购A站可以打破桎梏发展的关键：奥飞系的蔡东青、软银中国、优酷土豆和中文在线四大股东的复杂关系以及6次易主的管理层混乱局面，使A站终于成为一家拥有的稳定运营管理结构的公司。

但快手全资收购A站只是一个开始，未来要解决的问题还有很多。

有了钱和技术的A站能否回春？

“久旱”的A站终于再次迎来“春雨”，但在激烈的竞争环境下，如何应对此前A站因资质问题而面临的内容大量下架、用户大量流失以及商业化无力等都是亟待解决的。

毕竟牌照差点成为压倒A站的最后一根稻草。

2017年6月，国家新闻出版广电总局下发通知，由于欠缺《信息网络传播视听节目许可证》，责成属地管理部门，采取有效措施关停了AcFun、新浪微博、凤凰网的视听节目服务。

同年9月，北京市文化市场行政执法总队依法对A站以未经批准擅自从事视听节目服务等违法违规行为作出四起行政处罚，同时责令A站对视频节目内容进行整改。

两次风波之后，A站下架了大量视频，用户数和流量越来越少，与B站的距离越来越大。据36氪报道，A站在17年11月的DAU由年初的峰值1200万下降至160万，此前月平均DAU为800万，减少近500%。

而快手的资金加持则可以缓解A站现阶段内容上捉襟见肘的窘境，但如何提高自身造血能力、引流能力则不是仅投入资金就能解决的。

此外，除了内容越来越少外，更多的早期死忠粉丝也因为技术不稳定和糟糕的用户体验离开了“猴山”。而依靠算法和技术起家的快手则能予以技术支持。

同时近期A站官方微博发布招聘公告，称“念念不忘，必有回响：A站招人啦！！！在在经历了2月初的离职潮后，本次新招员工共237人，包括新媒体、内容、产品、技术、商务等多个岗位，其中人数最多是技术岗，JAVA工程师和测试工程师各27个。

“AC娘被转手好几次了都是当野孩子养，希望这次的东家能上点心。”一位up主表示，仅是希望这个已经陪伴了大家十年的祖师级中国二次元网站能找到一个靠谱的东家。