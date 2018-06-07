被指出现涉黄涉暴商品，拼多多回应：全面清理关闭涉事店铺

IT之家6月7日消息 6月6日（昨天），国内媒体《法制晚报》报道了关于拼多多商城存在不少涉黄涉暴违法商品的消息，这些商品包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌及充气娃娃等等。对此，拼多多通过官方微博回应，称已经紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

据记者报道，用户随意发布一件商品，就能成为该电商平台的商家，商品和个人信息完全无须审核。而在拼多多商城里，存在开刃刀具、电棍、成人娃娃、黄色电游、催情水等违法商品。报道公布后，IT之家小编发现，拼多多官方很快予以回应，表示“拼多多平台已第一时间下架问题商品，关停店铺。平台始终要求商家销售商品必须合法，违规商品一经发现立即按规处理。今后平台将加大人工和自动巡查力度。”

下面是拼多多在官方微博公开回应的全文：

今日，《法制晚报》报道《拼多多现违法涉黄涉暴力商品》，拼多多高度重视，紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

一直以来，拼多多在入驻规则中均要求商家网售商品必须合法，严禁销售违规、违法产品。目前，拼多多商品审核系统24小时自动识别、自动巡查违禁品，并通过人工排查随时下架违规、违禁品，并及时处理违规商家。

感谢媒体监督，作为一家成立不到3年的公司，拼多多深知还有太多不足。欢迎各界向我们举报平台上店铺的违规行为，我们将严肃处理，并配合相关部门坚决打击制售违禁品的黑色产业链。我们希望全电商行业一起推动图片识别、AI巡检技术的进步，未来能够彻底清除该类商品，营造电商发展的健康环境。

拼多多

2018年6月6日