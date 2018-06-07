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腾讯推出“扫描微信跨境”程序，计划取代港澳通行证

2018-6-7 10:36:14来源：IT之家作者：代忆/实习责编：代忆/实习评论：

IT之家6月7日消息 6月6日，根据路透社报道称，腾讯展示了“扫描微信跨境”程序，计划利用微信取代内地和香港特区之间传统的旅行证件。如果这个程序被批准，以后人们将无需再随身携带旅行证件。

腾讯在一份声明中表示，这套系统是数字身份解决方案的最新技术，并得到了中国公安部的批准，其所采用的加密算法可以防止任何信息泄露。根据报道，腾讯目前正与中国政府部门合作，计划为内地和香港市民推出基于生物验证数据的“E-card”系统，连接他们的身分证明文件，进行通关。

腾讯还称，希望中国“大湾区”(包括香港、澳门和广东省南部)市民能率先体验到“一部手机，无缝旅行”的便利，将来还会在其他地区推出。而且，腾讯将积极争取相关政策支持，优先在粤港澳大湾区试点推出多合一虚拟证，以一部手机承载多张证件，包括身份证、回乡证、微信通行证(电子港澳通行证)等多张证件，从而实现粤港澳大湾区使用者身份线上互相认证。

目前，微信拥有10多亿用户，大部分为中国内地用户。早在2016年9月，腾讯就宣布与邮政速递首创的港澳通行证省际互联续签服务，首批服务地区包括广东、重庆、安徽合肥、河南、辽宁沈阳和大连。去年9月，微信卡包服务接入电子港澳通行证，首批面向广东地区的用户开放。2017年12月25日，广州第一张“微信身份证网上应用凭证”在广州市南沙区签发。另外，支付宝也在2018年4月推出了“电子身份证”服务。

不过腾讯并未透露有关该项目的讨论进展，也没有提供时间表。

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关键词：腾讯微信港澳通行证

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